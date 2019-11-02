نادي فلسطيني يعترض على مباراة لميسي وسواريز

وطن: وجّه نادي "خدمات رفح" لكرة قدم، خطابًا رسمياً إلى اتحاد كرة القدم في الأوروغواي، تطالبه بعدم السماح بقدوم فريقها للعب في دولة الاحتلال.

وطالب "خدمات رفح" من خلال الرسالة كلا الفريقين بإلغاء قدومهما إلى دولة الاحتلال. وقالت الرسالة الرسمية "تحاول اسرائيل استخدام الرياضة للتستر على جرائمها ضد الانسانية".

وتابعت الرسالة "لهذا نطالبكم بعدم التعاون مع الجهود الإسرائيلية وألاّ توافقوا على اجراء المباراة".

جاءت الرسالة مطالبة بإلغاء إمكانية إجراء مباراة الأرجنتين وأوروغواي الودية في "إسرائيل". وبعد أن أكد منتخبا البلدين بكرة القدم عزمهما على القدوم الى دولة الاحتلال، لإجراء المباراة الودية أن تقام السبت 18 نوفمبر/تشرين الثاني.

ويضم فريق الأوروغواي كلاً من اللاعبين العالميين ليونيل ميسي ولويس سواريز.

ووفقًا للتقارير التي نشرتها وسائل اعلامية في أمريكا الجنوبية، فقد اتصل اتحاد كرة القدم في الأوروغواي على الفور بنظيره الأرجنتيني وطلب الاثنان من منظمي المباراة لضمان الأمن الضروري للتحقق من أن الأمور على ما يرام، لإجراء المباراة كما هو مخطط لها.