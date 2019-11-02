مصرع مواطن إثر انقلاب جرار زراعي في "عرابة"

وطن: لقي أنور أحمد سعيد عز الدين البالغ من العمر 52 عامًا مصرعه، إثر حادث انقلاب جرار زراعي في بلدة عرابة جنوب مدينة جنين.

وقال الناطق بإسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات، إنّ الشرطة أبلغت عن وقوع حادث سير انقلاب جرار زراعي في بلدة عرابة جنوب مدينة جنين وعليه تحركت قوة من مركز شرطة عرابة وخبراء حوادث السير والإسعاف إلى مكان الحادث.

وقد وصل أنور عز الدين -من سكان بلدة عرابة- إلى مستشفى جنين الحكومي متوفيًا نتيجة الحادث، وأضاف ارزيقات بأنّه قد تم فتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.