حركة فتح لوطن: "السبعاوي" حيّا جيش الاحتلال.. ولن يغني في جنين الليلة

وطن- ريم أبو لبن: أكد أمين سر حركة فتح في جنين، عطا أبو رميلة، بأن مدينة جنين لن تغني الليلة مع المغني الشعبي، أيمن السبعاوي، وذلك لقيامه بتوجيه التحية لجيش الاحتلال في احدى حفالاته بالداخل المحتل.

هذا وقد أعلن محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب، عن إلغاء الحفل الغنائي الترويجي الذي كان من المقرر اقامته مساء اليوم في مدينة جنين وتحديداً حي البساتين، دون ذكره للتفاصيل.

وبدوره قال أبو رميلة في حديث لوطن : "السبعاوي مرفوض لدينا شخصياً لأنه حيا بصوته عدة مرات جيش الاحتلال خلال إحياء حفلات في الداخل المحتل، ولا يشرفنا استقباله في حفلة عامة في جنين".

وأضاف: "بقرار من حركة فتح، توجهت إلى موقع الحفل وأبلغت القائمين عليه وفي مقدمتهم الشركة الراعية بضرورة إلغاء الحفل الذي يضم السبعاوي وفريق (جبد)، وجاء القرار بموافقة المحافظ اللواء أكرم الرجوب".

وأوضح بأنه قد تم إبلاغ مالك الأرض التي سيقام عليها الاحتفال، بعدم السماح باستكمال نصب معدّات الحفل.

فيما أكد بأن الفرق المشاركة في الحفل الذي تنظمة إحدى شركات مشروبات الطاقة، تحت عنوان "أكسلها ع الدحية 2"، لم يحصلوا على ترخيص لإقامة الحفل بناءً على معلومات حصل عليها من الشرطة.

وأضاف: "نحن نقف ضد أي أحد له علاقة بالتطبيع مع الاحتلال، ولا يشرفنا أن يغني السبعاوي في أي محافظة، ويجب أن يحارب وأن لا نستمع له".

وبدورها استجابت الشركة الراعية للحفل لقرار حركة فتح بإلغاء حفل أكسلها على الدحية 2 وذلك وتماشياً مع قرار محافظ جنين أكرم الرجوب.

هذا وقد حاولت وطن التواصل مع المحافظ الرجوب عدة مرات للحصول على تفاصيل أوفى تؤكد الغاء الحفل إلا أنه لم يرد على الهاتف.

وقبل صدور قرار المحافظ وحركة فتح في جنين بإلغاء حفل "السبعاوي"، عجت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات ومنشورات تؤكد على رفض إحياء حفل "السبعاوي" بسبب اطلاقه التحية لجيش الاحتلال في احدى حفلاته، فيما تبادل البعض تسجيلاً لفيديو قصير يظهر به السبعاوي وهو يقف على المنصة ويقول: "تحية للجيش الإسرائيلي .. هدول ولاد عمنا"!

وقد أثار الفيديو المتداول للسبعاوي استهجاناً أهالي جنين، واصفين إياه بالـ"الوقح والجاهل والمنحط" بحسب ما كتب القيادي الفتحاوي جمال حويل.