"تويتر" يحظر حسابات قناة "المنار" اللبنانية

وطن: قام موقع التواصل الاجتماعي "توتير"، اليوم السبت، بحظر الصفحات التابعة لقناة "المنار" اللبنانية.

وقالت القناة، عبر موقعها الإلكتروني، إن "تويتر" حظر الصفحات الخاصة بها من دون أي إنذار مسبق. وشمل الحظر والإيقاف حسابات الأخبار والبرامج "في ما بدا رضوخاً لضغوطات سياسية"، حسب تعبيرها.

وكان الحساب الرسمي للقناة في "تويتر" متابَعاً من نحو مليون متابع.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها حظر "المنار" من منصات التواصل الاجتماعي الكبرى، ففي العام 2016 على سبيل المثال، أغلقت إدارة "فايسبوك" مجموعة من الصفحات الإخبارية والإعلامية التابعة لسوريا، وكان من ضمنها "المنار" التي سارعت حينها لافتتاح صفحات جديدة.