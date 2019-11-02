سلطات الاحتلال تستولي على 124 دونما من أراضي جنوب نابلس

وطن: استولت سلطات الاحتلال، اليوم السبت، على 124 دونما من أراضي قريتي مجدل بني فاضل ودوما جنوب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن قوات الاحتلال سلمت اهالي قرية مجدل بني فاضل، قرارا يقضي بالاستيلاء على 124دونما من حوض رقم 4، وحوض رقم 3 من أراضي قرية دوما.

وتضمن قرار الاستيلاء، بحسب دغلس، تعديل حدود حسب خريطة تتحدث عنها سلطات الاحتلال.

وكانت سلطات الاحتلال قد سلمت، يوم الخميس الماضي، بلدية يعبد بمحافظة جنين، إخطارا بالاستيلاء على 409 دونمات من أراضي بلدات: يعبد، وبرطعة، وطورة، وقفين، والعرقة، وزبدة، ونزلة زيد، وظهر العبد في جنين، تمهيدا لبناء جدار الضم والتوسع العنصري عليها.