ثورات المهمشين إلى أين...؟

كتبت: نورا هواري

إن قناعة الإنسان بضرورة التغيير والحرية تنبع من أهمية الحرية في حياته، وبقدرته على النضال والتضحية من أجلها، فمن قصور الإنسان وضعفه أن يدخل اليأس إلى قلبه، ويفقد ثقته بقدرته على التغيير، ويصيبه الغحباط ويرضى بالظلم والهزيمة الواقعه عليه وعلى شعبه، فيتحول من شخص له كيان وعزة نفس إلى شخص ممسوح الكيان، مشوه الشخصية، هارباً من استبداد الحاكم إلى استبداد الفكر والثقافة.

فالاحتجاجات والثورات الشعبية التي تحدث اليوم في بعض الدول العربية تشبه إلى حد كبير تلك التي بدأت بين عامي (2011-2012) في الدول العربية، والتي كانت نتيجة حتمية لحالات القهر والذل والبطش الذي تمارسه الأنظمة الغارقة بالفساد محدثةً هزات ارتدادية لثورات 2011. مع العلم أن هذه الاحتجاجات لم تأتِ من العدم، إنما كانت نتيجة حتمية للركود الاقتصادي، وتدني المستوى المعيشي وانعدام الحريات وإفراط آلة القمع الاستبدادية، وعدم تطبيق آليات الديمقراطية الحقيقية في انتقال السلطات. وكانت نتيجتها أن اشتعلت شرارة الاحتجاجات من جديد.

إلّا أن بعض المثقفين والمفكرين لم يبدوا حماسهم الشديد نحو هذا الحراك، والسبب هو النتيجة الكارثية التي وصلت إليها الثورات السابقة من تراجع خطير ومفزع على كافة المستويات الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية والحقوقية، كما أن البديل الذي جاءت به احتجاجات 2011، عوضاً عن الأنظمة الفاسدة، لم يكن ليلبي أحلام وتطلعات الشعوب، فبعضها كان مرآة عكست وجه النظام الجاثم على صدور هذه الشعوب وخلقت كابوساً مريعاً قتل أحلامها نحو مستقبل أفضل، فدخلت تلك الثورات نحو نفقٍ مظلم، فكان ما كان من تآمر العرب والغرب لإعادة شعوبهم الى بيت الطاعة قسرياً، حاشدين المليارات من الأموال وتجار الثورات، محدثين ثوراتٍ مضادة على الحكومات الشرعية المنتَخَبة من قِبَل الشعب بهدف وأدها وإفقادها لقدسيتها وشرعيتها.

فالأنظمة الخارجية عملت جاهدة على عدم التفريط بدكتاتورييها المفضلين فأحدثوا مصطلحات تنعت الثورات الوطنية وتصفها بـ"التمرد..الخريف العربي.. المؤامرة الخارجية.. خيوط اللعبة.. الإرهاب السياسي.. الإسلام السياسي" كما عملت جاهدة على إطالة عمر هذه الأنظمة التي تتحكم بها وتسيرها كيفما تشاء، وإن عجزت تنتج أنظمة شبيهة بها للإبقاء على تبعيتها، ناهيك عن حجب المساعدات المالية واللوجستية عن الحكومات الشرعية، بغرض القضاء عليها، مما أعاد الأنظمة السابقة إلى الحياة.

فثورات التغيير في رأي الكثيرين لم تغير شيئاً وعبارة "الشعب يريد"، التي هتفت بها حناجر الملايين، لم تحقق الحد الأدنى مما أرادوا، فأصبح المواطن العربي يدفع فاتورة حريته من دمائه ومقدّراته، كما وضعت المنادي بالحقوق والحريات بخانة الإرهابي والخائن لوطنه، بينما القامع للشعوب والمنكّل بها يُنعَت بالوطنيّ الشريف! وتم توظيف مصطلح الحرب على الارهاب لخدمة مصالحهم و لممارسة المزيد من القتل والتنكيل بالشعوب موظِفين مفردات الأنظمة السابقة في "حماية الأمن والاستقرار الداخلي" بمساندة حملات التضليل الإعلامي، وذلك رغبةً منهم لتجريد العروبة من العرب والوطنية من المواطن، فتحولت الشعوب بفعل الثورات المضادة من طاعة نظام مهيمن إلى فوضى وسفك للدماء بلا نظام وبلا دولة؛ محولة ربيع الشعوب الى شتاء بارد مثلج، فحينما شعرت الأنظمة الفاسدة بأن تهديد شعوبها قد زال، عادت الى ممارساتها القمعية تجاههم، فأنستهم للحظة طموحاتهم ومطالبهم بالكرامة والحرية والحقوق الأساسية، فأصبحت غايتهم التشبث بالحياة مع ما تبقى من فتات مقايضين حقوقهم بالاستعباد، متسبدلين التسبيح والتقديس للطاغية مقابل أدنى الفتات.

إلّا أننا ما زلنا نرى لدى البعض إيماناً كبيراً بأن تغييراً عظيماً قادم لا محالة، يضع حداً للظلم ويصحح الأوضاع ويرفع البلاء عن البلاد والعباد، فالوضع العربي الحالي لم يعد مقبولاً، والأنظمة الدكتاتورية فشلت في تحقيق التنمية والاستقرار لبلدانها، والشعب المارد قد خرج من قمقم الذل والاستعباد ولن تفلح أي قوة على إعادته إليه وتهميشه.

وبلا أدنى شك أن الثورات السابقة والحالية قد أثبتت ولو للحظة أنها نماذج قادرة على أن تمتلك الفضاء العام وتغير المعادلة التي كانت حكراً على المستبدين، فزمن السكوت قد ولّى واندثر، والشعوب باقية والأنظمة تتبدل وتبقى الكلمة الأخيرة "الشعب يريد...".