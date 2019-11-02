مقتل 15 شخصا واصابة العشرات بالانفجار في تل ابيض بسوريا

وطن: قتل 15 ضخصا، وأصيب أكثر من 20 آخرين، يوم السبت، نتيجة انفجار سيارة مفخخة في مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي، شمال شرقي سوريا.

وأفادت وسائل إعلام محلية، أن سيارة مفخخة انفجرت وسط سوق شعبية في منطقة مكتظة بمدينة تل أبيض، ما أدى إلى مقتل 15 شخصاً في حصيلة أولية، وإصابة أكثر من 20 آخرين.

وفي أواخر الشهر الماضي، قتل وأصيب أربعة أشخاص في تفجير مماثل في البلدة التي انتزعها الجيش السوري من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في إطار العملية العسكرية التركية في شرق الفرات.