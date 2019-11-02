"اللجنة الوطنية" لحل أزمة كهرباء القدس: الشركة تنتظر تنفيذ تعهد السلطة بإيجاد حل لأزمة الكهرباء

رام الله- وطن: أكدت اللجنة الوطنية لحل أزمة شركة كهرباء محافظة القدس، بأن الشركة ما زالت تنتظر حتى اللحظة تنفيذ السلطة الفلسطينية التزاماتها التي أقرت بها الأسبوع الماضي ولصالح الشركة، وذلك بغية التوصل إلى حل نهائي بما يخص أزمة الكهرباء والقطع المبرج لها.

وأوضح البيان الصادر عن اللجنة الوطنية، بأنه ومن باب تقييم الوضع الحالي وما وصلت إليه الامور ما بين شركة كهرباء محافظة القدس والسلطة، عقدت اللجنة الوطنية لحل أزمة كهرباء القدس اجتماعاً مع ممثلي الشركة بحضور رئيس نقابة العاملين، لبحث مدى تنفيذ السلطة لالتزاماتها التي التزمت بها الأسبوع الماضي لصالح شركة الكهرباء.

وجاء في البيان : " بالرغم من التقدم في المحادثات التي قادتها اللجنة الوطنية مع الوزارات ذات العلاقة، وانعكاسها على الاتفاق الأخير بين السلطة وشركة كهرباء القدس، إلا أن الشركة ما زالت في انتظار هذا الاتفاق مكتوباً من قبل وزارة المالية بحيث ينص حرفيا على التعهدات التي التزمت بها السلطة".

وأوضح البيان أنه تم الاتفاق على أن تقوم اللجنة الوطنية وشركة كهرباء القدس بطرح كافة المستجدات بشأن الأزمة الحالية على المجتمع المقدسي بكافة ممثليه الأسبوع القادم في مؤتمر موسع، حتى تكون الأمور واضحة للجميع سواء تم التوصل الى حل ام لا.

وذكر البيان، بأن اللجنة الوطنية ستواصل جهودها خلال هذا الأسبوع مع القيادة في السلطة الوطنية لمحاولة الوصول إلى حل نهائي، قبل تنفيذ الشركة القطرية تهديداتها بمزيد من قطع الكهرباء ابتداء من 17 نوفمبر في محافظتي رام الله وبيت لحم.