Xiaomi تنافس "آبل" بساعة متطورة

وطن: استعرض عملاق صناعة الإلكترونيات Xiaomi مؤخرا ساعة ذكية جديدة، وصفها الكثيرون بأنها ستكون المنافس الأقوى لساعات apple watch.

وبالنظر للفيديوهات التي تم تسريبها لهذه الساعة، يمكننا أن نلاحظ أنها أتت بتصميم شبيه نوعا ما بتصميم ساعات apple watch، لكنها أتت بخصائص وتقنيات غير موجودة في الأخيرة.

ومن أهم ما سيميز Mi Watch الجديدة، هو القدرة على عرض الفيديوهات والصور الموجودة في الهاتف أو الواردة إلى تطبيقات المراسلة، فضلا عن أنها ستأتي بتقنيات لقياس معدلات النشاط البدني ومعدل ضربات القلب والمسافات التي يقطعها المستخدم أثناء المشي أو الجري يوميا.

وستدعم هذه الساعة شرائح eSIM لإجراء المكالمات دون الحاجة إلى الهاتف، كما ستحصل على شريحة NFC للدفع الإلكتروني ونقل البيانات لاسلكيا، إضافة إلى القدرة على الاتصال مع الأجهزة الذكية عبر شبكات بلوتوث وWi-Fi، وستزود بمعالج snapdragon 311 سريع الأداء.

المصدر: فيستي