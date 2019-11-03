الليلة الماضية.. إصابات بالاختناق بغاز الاحتلال شرق قلقيلية

رام الله- وطن: أصيب الليلة الماضية مواطنون بالاختناق بالغاز المسيل للدموع في اعتداءات للاحتلال بعزون شرق قلقيلية.

وقالت مصادر محلية، إن جنود الاحتلال انتشروا في المنطقة الغربية لعزون وأطلقوا الغاز المسيل للدموع بكثافة واعتدوا على المواطنين.

كما انتشرت مجموعات من الجنود على مداخل البلدة وأغلقتها حيث تشهد البلدة اعتداءات يومية متكررة من قبل جنود الاحتلال.

وكان المستوطنون انتشروا أيضا في منطقة قرنة المروج بين جيوس وعزون في الأراضي الواقعة خلف جدار الفصل العنصري في محاولة لفرض وجود في أراضي المنطقة ما زاد حدة التوتر.