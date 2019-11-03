ترامب يوقف مساعدات أمنية للبنان تشمل مخصصات للجيش

وطن: كشفت شبكة "سي أن أن" الأمريكية، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب قررت تعليق المساعدات الأمنية المخصصة للبنان إلى أجل غير مسمى.

وقال مصدر مطلع للشبكة إن وزارتي الخارجية والدفاع بأمريكا لم تطلعا على قرار تعليق المساعدات الذي يشمل حزمة بـ105 ملايين دولار مخصصة للجيش اللبناني.

وكانت وكالة رويترز قالت قبل أيام إن المساعدات الأمنية للبنان تم إيقافها بعد أيام على إعلان رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، تقديم استقالته إلى الرئيس ميشال عون عقب أسابيع من المظاهرات ضد الأوضاع الاقتصادية والفساد في لبنان.