إصابة طلاب بالاختناق جراء إطلاق الاحتلال قنابل الغاز في محيط المدارس جنوب الخليل

رام الله - وطن: أصيب عشرات الطلبة، اليوم الأحد، بالاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي وابلا من قنابل الغاز قرب مدارس المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل.

واطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام، في محيط مجمع المدارس في المنطقة الجنوبية بمدينة الخليل، ما تسبب بإصابة العشرات بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز، وتمت معالجتهم ميدانيا.

يذكر أن مدارس المنطقة الجنوبية تتعرض وبشكل متكرر للاعتداء من قبل جيش الاحتلال والمستوطنين، ما يتسبب بتعطيل العملية التعليمية، وانتشار الرعب في صفوف الطلبة.