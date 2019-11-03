مستوطنون يسرقون الزيتون ويطردون المزارعين من أراضيهم جنوب نابلس

رام الله - وطن: أقدم مستوطنون، اليوم الأحد، على سرقة ثمار الزيتون من أراضي قرية الساوية جنوب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن مزارعين من بلدة الساوية توجهوا لقطف ثمار الزيتون في منطقة التملة المحاذية لمستوطنة "رحاليم" المقامة عنوة على أراضي المواطنين، إلا أنهم اكتشفوا سرقة ثمار ما يقارب 300 شجرة زيتون.

وأضاف ان المستوطنين طردوا المزارعين من أراضيهم، رغم تحديد موعد من قبل الجيش لدخول المزارعين لأراضيهم وقطف ثمار الزيتون.

وفا