غزة على طاولة "الكابينت"

وطن: من المقرر أن يعقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت" اجتماعًا استثنائيًا، الأحد، في أعقاب التصعيد الأخير على جبهة قطاع غزة.

وذكرت القناة السابعة العبرية، أن الاجتماع سيناقش التصعيد الأخير بعد إطلاق أكثر من عشرة صواريخ باتجاه غلاف غزة الليلة الماضية، وما أعقبه من مهاجمة الاحتلال أهدافًا في القطاع

وفي السياق، ذكرت القناة أن جيش الاحتلال يستعد لنشر موسع لمنظومة القبة الحديدية في جنوب فلسطين المحتلة خشية تجدد إطلاق الصواريخ من القطاع.

في حين دعا وزير التعليم السابق " نفتالي بينيت" إلى تشكيل حكومة طوارئ في أعقاب التصعيد الأخير في ظل أنباء عن نية نتنياهو تعيينه وزيرًا للجيش.