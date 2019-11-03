وفد لجنة الانتخابات يصل الى غزة

وطن: وصل وفد من لجنة الانتخابات المركزية برئاسة رئيس اللجنة حنا ناصر صباح اليوم الاحد، الى قطاع غزة ، لإتمام المشاورات مع الفصائل الفلسطينية للإعداد للانتخابات وتسليمها رد الرئيس محمود عباس على شروط فصائل غزة لإتمام الانتخابات.

وتعقد لجنة الانتخابات ظهر اليوم الاحد ، لقاءً مع الفصائل الفلسطينية وحركة حماس بغزة لبحث العديد من النقاط حول قانون الانتخابات ، وغيرها من القضايا

وكانت لجنة الانتخابات المركزية غادرت قطاع غزة،بتاريخ 29/10/2019، بعد أن التقت بحركة حماس و الفصائل الفلسطينية ، التي وافقت على إجراء الانتخابات التشريعية وثم الرئاسية.