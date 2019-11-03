4 أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام

وطن: يواصل أربعة أسرى في سجون الاحتلال إضرابهم عن الطعام، رفضا لاعتقالهم الإداري، أقدمهم الأسير إسماعيل علي المضرب منذ أكثر من 100 يوم، في ظل ظروف صحية صعبة وسيئة للغاية.

وقال المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه لإذاعة "صوت فلسطين"، إن إدارة السجون نقلت الأسيرة هبة اللبدي من عزل الجلمة الى عزل الرملة في ظل أوضاع صعبة، إلى جانب بقية الأسرى المضربين الذين يتعرضون بين الفينة والأخرى إلى انتكاسة صحية.

وأفاد عبد ربه بأن الأسير الأردني عبد الله أبو جابر والمحكوم نحو 20 عاما، شرع منذ يومين بإضراب مفتوح عن الطعام تضامنا مع الأسيرين هبة اللبدي، وعبد الرحمن مرعي المصاب بالسرطان.

كما حذر من تعقيد الأمور في المفاوضات مع ادارة السجون في ظل تعنتها ومماطلتها في تحقيق مطالب الاسرى الاداريين المضربين عن الطعام.