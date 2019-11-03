المشروبات الوطنية تنهي تجهيز مركز التصميم الجرافيكي في مدرسة بنات بيت لحم

رام الله- وطن: أنهت شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي العمل على تجهيز مركز التدريب المهني في مدرسة بنات بيت لحم الثانوية وذلك بالتعاون مع مديرية تربية بيت لحم، إذ قامت الشركة بتزويد مركز "التصميم الجرافيكي" بكافة المستلزمات، والتي شملت تقديم أثاث وواجهز حاسوب وأجهزة حاسوب لوحية.

وتم تسليم المواد المقدمة من الشركة، الأثاث واجهزة الحاسوب وأجهزة الحاسوب اللوحية وغيرها؛ بحضور ممثلين عن الشركة ومديرية التربية والمدرسة.

وأعربت تربية بيت لحم عن شكرها لشركة المشروبات الوطنية على تجهيز هذا المركز الذي يجسد الالتزام بدعم المسيرة التعليمية على مستوى محافظة بيت لحم.

فيما أكد عماد الهندي المدير العام لشركة المشروبات الوطنية أهمية تعزيز ثقافة التدريب والعمل المهني لدى طلبة المدارس؛ التي تمهد الطريق أمامهم للالتحاق بسوق العمل بشكل أسرع، شاكراً وزارة التربية لرعايتها المسيرة التعليمية، مؤكداً عمق التعاون بين الشركة والوزارة لخدمة هذا القطاع.

وهنأ الهندي إدارة مدرسة بنات بيت لحم الثانوية على هذا الإنجاز، آملا أن يسهم تجهيز وتهيئة مركز التصميم الجرافيكي بتقديم مساحة أفضل وأدوات وموارد تسهل عملية التدريب للطالبات، وتسمح لهن بمتابعة أعمالهن بشغف وإتقان.