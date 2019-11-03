البنك الإسلامي الفلسطيني يدعم نادي إسلامي بيت لحم

رام الله- وطن: قدم البنك الإسلامي الفلسطيني دعما لفريق كرة القدم في نادي إسلامي بيت لحم من خلال زيارة قام بها نضال عايش مدير مكتب دار صلاح في البنك الإسلامي الفلسطيني للنادي حيث التقى رئيس النادي فتحي كنعان والمشرف الرياضي نبيل الهريمي.

ويسهم البنك من خلال برنامج المسؤولية المجتمعية في تطوير المجتمع المحلي وتلبية احتياجاته المتنوعة، بما يضمن احداث أثر إيجابي ومستدام على الفئات التي يخدمها، ويقوم البنك بذلك من خلال الشراكة والتعاون مع المؤسسات المتخصصة والمؤهلة لتقديم هذه الخدمات.

وينظر البنك الإسلامي الفلسطيني للمساهمات التي يقدمها عبر برنامج المسؤولية المجتمعية كجزء أساسي من دوره في بناء الوطن، حيث يدعم البرنامج قطاعات متعددة في كافة المحافظات.

ويتمتع البنك الإسلامي الفلسطيني بأوسع شبكة مصرفية إسلامية في فلسطين تضم 44 فرعا ومكتبا وأكثر من 80 جهاز صراف آلي منتشرة في محافظات الوطن.