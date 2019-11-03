أصيبت الاسبوع الماضي.. استقرار الحالة الصحية للأسيرة سهير اسليمية

رام الله- وطن: أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، باستقرار الحالة الصحية للأسيرة الجريحة سهير إسليمية (38) عاما من مدينة الخليل، والتي تقبع في قسم العناية المكثفة بمشفى "شعاري تصيدك" الإسرائيلي، تحت أجهزة التنفس الاصطناعي والتخدير.

وقالت الهيئة، بأن سلطات الاحتلال ستعقد جلسة تمديد توقيف للجريحة اسليمية في المحكمة العسكرية في "عوفر" اليوم الاحد، دون حضورها نظرا لخطورة وضعها الصحي.

وكانت الجريحة اسليمية، قد أصيبت صباح الأربعاء الماضي، برصاص قوات الاحتلال عند متوضأ ساحات الحرم الابراهيمي الشريف، في مدينة الخليل، ومنعت طواقم الإسعاف وحراس الحرم الابراهيمي من الوصول اليها لمدة طويلة قبل نقلها لمشفى "شعار تصيدك".