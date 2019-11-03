طولكرم: جمعية النجدة الاجتماعية تناقش خمسة أفلام ضمن مشروع "يلا نشوف فيلم!"

وطن: عرضت جمعية النجدة الاجتماعية لتنمية المرأة الفلسطينية، فيلمين يتناولان أثر السياسات الإسرائيلية على المرأة الفلسطينية المزارعة والراعية.

وعرض الفيلمان في تاريخين مختلفين وفي أماكن مختلفة، حيث تعاني النساء جراء السياسة الإسرائيلية والمتمثلة بسلب الأراضي بفعل الجدار، كما هو الحال في فيلم "أرض ميتة" للمخرجة الفلسطينية الشابة أمجاد هب الريح، فيما يتناول فيلم "الراعية" سلب الاحتلال للمياه في منطقة الأغوار وتأثير ذلك على المرأة الراعية.

والفيلم من إنتاج الشابة الفلسطينية فداء عطايا.

ويأتي عرض هذه الأفلام ضمن مشروع "يلا نشوف فيلم!" وهو مشروع شراكة -ثقافية مجتمعية تنفذه مؤسسة "شاشات سينما المرأة" بالشراكة مع "جمعية الخريجات الجامعيات" وجمعية "عباد الشمس لحماية الإنسان والبيئة" وبدعم رئيسي من الاتحاد الأوروبي ودعم مساند من cfd السويسرية وصندوق المرأة العالمي.

نقاش الحضور في فيلم "الراعية"، والذي حضره ممثلو مؤسسات المجتمع المدني وفصائل العمل الوطني وناشطين وناشطات نسويات، واقع منطقة الأغوار التي تتعرض للمصادرات من قبل الاحتلال، ودور المرأة الفلسطينية في عملها بالقطاع الزراعي، وكيف تشبثت بالأرض وكانت الحارسة لها في ظل الهجمة الشرسة التي تقوم سلطات الاحتلال لتهجير المواطنين في الأغوار.

واعتبر العديد من المشاركين أن المرأة الفلسطينية صامدة وثابتة في منطقة الأغوار رغم قساوة الحياة والطبيعة، بالإضافة إلى ما تتعرض له هي وأفراد عائلتها وجميع سكان منطقة الأغوار الفلسطينية من تطهير عرقي وتهجير، وما تتعرض له المنطقة من ملاحقات من قبل الاحتلال لهم ولثروتهم الحيوانية وحرق لمحاصيلهم الزراعية، كما تعيش المرأة في المنطقة من خطر التدريبات العسكرية التي يجريها الاحتلال بشكل متواصل سواء في المالح وعين الحلوة والفارسية والحديدية وغيرها من مناطق الأغوار، وأوصى المشاركين بضرورة توجيه الوفود المتضامنة إلى مناطق الأغوار، وتنظيم رحل مدرسة أيضاً إلى الأغوار والى تعزيز صمود المواطنين بالأغوار ببرامج حكومية داعمة.

كما عرض فيلم "أرض ميتة"، في بيت النساء في بلدة عنبتا، وناقش الحضور معاناة المرأة التي يسلب منها مصدر رزقها، والذي انعكس في الفيلم من خلال امرأتين سلب الجدار أرضهما المزروعة بالزيتون، مما جعلهن أسيرتي الفقر والأسى، فالزراعة تشكل لدى العديد من النساء مصدر دخل يمكنهن من توفير احتياجاتهم واحتياجات أسرهن، ويواجهن من خلال العمل الزراعي الفقر والحاجة والعوز، لا سيما أن هذه الأرض ورثنها عن آبائهن، مما يشكل ارتباطا عاطفيا مع الأرض وليس فقط اقتصادي، فإن فقدان الأرض يؤثر بشكل كبير على حياة هذه الأسر من كل النواحي خاصة على المرأة التي ارتباطها بالأرض، ارتباط يحفظ كرامتها ويمنعها من التفكير بالخروج الى العمل مضطرة داخل أراضي الخط الأخضر، وركز الحضور على دور المرأة الوطني والاجتماعي في تعزيز روح الانتماء لدى أبنائها، وترسيخ جذورهم، في الأرض وذلك من خلال إيمانهن بأحقية وملكية هذه الأرض. أجمع الحضور على أهمية الأرض وضرورة المحافظة عليها وأن فقدانها له نتائج سلبية على الصعيد الاقتصادي، والاجتماعي، والنفسي، وطبعا السياسي، وأن الفلسطيني متمسك بأرضه.

"صبايا كلمنجارو"، و "يوما ما"، فيلمان يتناولان حياة الفتيات الاجتماعية، وأحلامهن وما يواجهن من معيقات في تحقيق مثل هذه الأحلام عرض الفيلمين في تاريخين مختلفين وفي نفس المكان، حيث تعاني النساء جراء السياسة الإسرائيلية والمتمثلة بسلب الأراضي بفعل الجدار والمعقبات الأخرى التي تتمثل بالمعابر والجسور التي تحد من التنقل مابين المدن الفلسطينية وخارج فلسطين كما هو الحال في فيلم "صبايا كلمنجارو" للمخرجة الفلسطينية الشابة ميساء الشاعر، فيما يتناول فيلم "يوماً ما" يوما واحدا في حياة أربع صبايا في مدينة غزة، حيث، والفيلم من إجراء السويسرية وصندوق المرأة العالمي.

ناقش الحضور في فيلم "صبايا كلمنجارو"، والذي حضره طلاب وطالبات من جامعة القدس المفتوحة. حاجات الإنسان وتطلعاته وأحلام الفتيات وإمكانية تحقيقها، والتي تعكس تحقيقاً للذات وإشباع احتياجات الفرد في وصول الإنسان إلى قمة ذاته التي يصبوا لها، و التعمق في فهم معنى العزيمة والإصرار على الحلم والأمل والتصميم على تحقيق الحلم، علية أن يدركها ويصبو لتحقيقها ومواجهة المعيقات والصعوبات دون يأس الحواجز السياسية والاجتماعية والثقافية يجب التغلب عليها ليصل الإنسان إلى قمته، وتحقيق مكانه المرأة الفلسطينية، وتصوير عميق لطبيعتها ومعاناتها في مفهوم كل من الحرية والتحرر من قيود العادات والتقاليد والقيود السياسية وعدم تقبل الهزيمة والنظر إلى المعيقات على أنها بداية لحلم جديد، يولد داخل الإنسان ربط البعض بين محاولة صعود قمة الجبل وبين مقاومة الاحتلال فكلما فشلت مرحلة بدأ من جديد.

كما عرض فيلم "يوماً ما"، ركز بشكل كبير على يوم في حياة أربعة صديقات، يوم عادي تعيشه أربع صديقات في أي مكان في العالم لكن قالت المشاركات: (أن أهمية الفيلم كان من غزة) وبصراحة أشارت بعض المشاركات لقد فوجئنا بواقع غزة هل يوجد بها محلات جميلة للملابس؟ هل يوجد بها مطاعم راقية؟ هل يوجد بها شوارع نظيفة ومعبدة؟ هل بإمكان الفتيات الغناء في السيارة وقالت أخرى هل بإمكان الفتيات العودة متأخرة بالبيت ؟ هل ممكن وضع ماكياج؟ وكانت طريقة الاستغراب واضحة، فما نعرفه عن غزة تشدد لا يوجد حرية للفتيات بالذهاب، زواج مبكر، حرب وقتل وشهداء ومسيرات عودة هذا ما نحن معتادون على سماعه من غزة، ما يصلنا عبر الإعلام مغاير للواقع المعاش في غزة، وقالت أخرى نحن سعيدين بما رأيناه على الأقل رأينا شي مختلف لا نعرف عنه في وطننا الممزق.

الفيلم ورسالته وصلت الشباب بشكل عام حيث أن تجمعهم نفس الطموحات التي تحدثن عنها، كالعمل والزواج والسفر والحرية لكن يمكن في غزة مبررات طرحها أقوى لعدة أسباب كون غزة محاصرة منذ أكثر من 12 عاما فحلم الجيل الشاب بشكل عام أن يسافر متى يريد وهذا غير ممكن هناك حلم الشباب بالزواج لكن المعيقات كبيرة والبطالة عالية حلم الجيل الشاب أيضا بالعمل لكن الفرص محدودة، هذه المكونات الأربعة هي حلمنا هنا بالضفة أيضا لا توجد فرص عمل لا يوجد حرية مطلقة الإناث تعاني بشكل عام سواء كانت بالضفة أو بغزة.

مشاركة أخرى أشارت إلى العادات والتقاليد التي تمنع الفتيات من السفر بشكل عام، وقالت إحداهن (أنا لا أسمح لبنتي بالسفر وحدها إلا إذا كانت متزوجة حاولت مرة ابنتي بخصوص ذلك ورفضت)، إحدى المشاركات قالت أيضا السفر للدراسة مسموح إلى حد ما لكن ليس بالمطلق، فهناك صعوبات في ذلك تواجهها الفتيات بشكل عام بالسفر وهذا يحد من طموحها، تحدثن عن الزواج أيضا بأنه أكيد حاجة إنسانية وكل فتاة تطمح بتأسيس أسرة، لكن لا زالت الفتيات تخضع لرغبة الأسرة في هذا الموضوع، موضوع العمل أيضا قالت المشاركات يمكن ساهم الوضع الاقتصادي السيئ بعمل البنات لكن المشكلة اغلب الأسر لا تحبذ عمل الفتيات وهناك من يرى عملهن في جانب معين وليس في كل المجالات، بمعنى التدريس لا غبار عليه لكن المجالات الأخرى قد يرحب بها على غير قناعة وبعض الأسر ترفض بالمطلق العمل.

وجاء عرض فيلم الكوفية ليعكس الصورة الكاملة لما تعيشه النساء والفتيات في فلسطين في ظل الانقسام الذي استمر أكثر من 13 عام كانت كفيلة بالحد من تحقيق طموح وأهداف كثير من الفتيات حتى وجدت في الفيلم البطلة تستيقظ كل يوم و ترتدي كوفيتها باعتزاز و افتخار لتعكس هويتها و انتمائها و ارتباطها بفلسطين و الذي كان متجسدا برمز الكوفية و هي الشعار الجمعي التاريخي للنضال الفلسطيني. و علق الحضور على إن الكوفية أصبحت ضمادة لجرح البطلة و كأنها تضمد جروح الانقسام. كما وان الانقسام أثّر و بشكل مباشر على واقع و حاضر المرأة الفلسطينية و ألقى على عاتق المرأة عبئاً و هي التي تسعى جاهدة لبناء وطن ممتع و حياة و مستقبل واعد فهو مس بشكل مباشر أمنها و أمانها و حد من طموحها و قدرتها على تحقيق أحلامها و أصاب واقعها بالجروح.

أشار الحضور إلى رمزية تمزيق البطلة للورقة المكتوب عليها الرقم 14 و هو ما عكس رغبة الشعب بإنهاء الانقسام الذي يدخل العام الرابع عشر.

عبر الحضور عن أملهم بانتهاء الانقسام فتاريخنا واحد و وطننا واحد و نسعى لمستقبل مشرق واحد و الخيار دائما بأيدينا لتصحيح الأوضاع، كذلك عبر الحضور عن أهمية دور المرأة الفلسطينية في كتابة التاريخ الفلسطيني والمشاركة بالنضال في المراحل السابقة و عن أهمية دورها القادم في إعادة اللحمة الوطنية لتوفير حياة كريمة آمنة تعيشها مع مجتمعها، و في مشاركة مميزة من إحدى الحضور أن النضال ليس فقط بالمواجهة بل هو بإرسال رسالة برقي و تحضر لفهم الواقع فالفيلم يعرض القضية بطريقة اقرب للقلب و الوجدان من المحاضرات و الجدال فبكاميرا بسيطة و انترنت و قصة هادفة تستطيع الوصول إلى عدد اكبر لكسب الجمهور

بالنهاية أشادت بعض المشاركات إلى أهمية هذه النشاطات لتقريب وجهات النظر و تعزيز المشاركة في قضايا المجتمع و مناقشتها و طلبوا الاستمرار بمثل هذه العروض.