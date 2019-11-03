أفلام "أنا فلسطينية" تبرز الهوية والثقافة الفلسطينية من منظور سينمائي

وطن: في إطار مشروع شراكة ثقافية مجتمعية تحت مشروع "يلا نشوف فيلم!" الذي تديره مؤسسة شاشات سينما المرأة بالشراكة مع جمعية الخريجات الجامعيات وجمعية عباد الشمس لحماية الإنسان والبيئة بدعم رئيسي من الاتحاد الأوروبي وبدعم مساند من ((CFD السويسرية وصندوق المرأة العالمي وبالتنسيق مع مركز حيدر عبد الشافي للثقافة والتنمية. ويسعى المشروع من خلال هذه الأنشطة الثقافية السينمائية إلي تطوير قدرة الفئات المجتمعية علي النقاش والتفاعل المتبادل، بهدف تعزيز حرية التعبير والتسامح والسلم والمسؤولية المجتمعية، بشكل يجعل تلك الفئات قادرة على المساهمة الفعالة في بناء مجتمع ديمقراطي يحترم التنوع وحقوق الإنسان، ويشارك بفاعلية في تحديد أولويات التنمية.

وفي هذا الإطار، نفذ مركز د. حيدر عبد الشافي للثقافة والتنمية خمسة عروض لمجموعة من أفلام "أنا فلسطينية" في قطاع غزة، تحاكي قضايا المجتمع الفلسطيني، ففي فيلم "الراعية" للمخرجة فداء عطايا، الذي تروي فيه حكاية متخيلة عن وادي المالح وعين الحلوة وذلك من خلال صور متحركة ورقص وموسيقى، لتعبر لنا عن حياة المرأة الفلسطينية الراعية والمزارعة التي تعيش ألم فقدان الأرض والماء. وعبر الحضور عن مدى استيائهم من سياسات الاحتلال الهادفة لتهجير الفلسطينيين والتضييق عليهم حتى تمنعهم من الحياة.

أما في فيلم "أرض ميتة" للمخرجة أمجاد هب الريح، الذي يروي قصة امرأتان مزارعتان فقدن أرضهن وسبيل رزقهن خلف الجدار وحرمن من زراعتها، بالتالي ذلك أدى إلى فقد رزقهن وجعلهما أسيرتي الفقر والأسى وذلك نتيجة عدم استفادتهن من الأرض في الفلاحة والبناء والبيع فأصبحت الأرض ميتة، وعبر الحضور أثناء النقاش عن تجاربهم المماثلة، اذ صدفت أن الغالبية العظمى من الحضور من مجتمع اللاجئين الذي استولى على أرضه الاحتلال وطرده منها، ليصبح عاجزاً فقيراً يعيش اللجوء منذ النكبة في العام 1984.

أما في فيلم "صبايا كلمنجارو" للمخرجة ميساء الشاعر، الذي يروي قصة آلاء التي أقنعت صديقتها أروى بالسفر إلى تنزانيا لتتسلق قمة كليمنجارو وذلك كرد فعل معاكس على تقييد الحركة وصعوبة التنقل في بلدهن فلسطين، فقامت الصبيتان بتحدي السياسة والحدود والمجتمع وتسافران إلى تنزانيا لخوض المغامرة.

أما في فيلم "يوما ما" للمخرجة أسماء المصري، هذا الفيلم الذي يحاكي يوماً من حياة أربع صديقات يشاركن حياتهن الشخصية والمهنية في مدينة غزة. وعبر الحضور عن اعجابه بالطريقة العفوية التي تم بها التصوير، الذي يجسد جمال غزة وبساطة حياتها في عيون الصديقات الأربعة.

أما في فيلم "الكوفية " للمخرجة أفنان القطراوي، هذا الفيلم الذي يحاكي واقع الانقسام الفلسطيني المرير والذي يعاني منه المجتمع الفلسطيني لما له من أثار سلبية على القضية والهوية الفلسطينية والشعب الفلسطيني. وتحدث الفيلم عن تلويث الكوفية كرمز وتراث معبر عن الثقافة والهوية الفلسطينية، وأنه يجب المحافظة عليه وصيانته وتعزيز الوحدة الوطنية من أجل الرقي بالمجتمع الفلسطيني ونصرة القضية الفلسطينية.

ويؤكد مركز د. حيدر عبد الشافي للثقافة والتنمية، أنه في ظل الوضع الراهن التي تعاصره القضية الفلسطينية والمجتمع الفلسطيني، يعيش المجتمع الفلسطيني حالة من اليأس والفقدان والضياع وذلك منذ وصول الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين والتوسع في الاستيطان، وأيضا عمق ذلك حدوث الانقسام الفلسطيني في عام 2006م، فكان لا بد من استخدام أساليب تعزيز الثقافة الوطنية وإبراز القضية الفلسطينية، مع التأكيد على مشروعية النضال بكافة أشكاله وخاصة النضال الثقافي والسينمائي.