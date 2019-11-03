جمعية مدرسة الأمهات تعرض فيلم "ارض ميتة"

وطن: نفذت جمعية مدرسة الأمهات عرض فيلم بعنوان "ارض ميتة" في مقرها الواقع في مخيم عسكر القديم، بحضور منسقة المشروع مها احمد وميسرة اللقاء الأخصائية نور طه ومنسقة الموقع زاهدة حبوش.

ويسلط الفيلم الوثائقي الضوء على امرأتين من قرية عانين في محافظة جنين فقدن أرضهن خلف الجدار وحرمن من زراعتها، حيث أدى فقدان أرضهن إلى فقدان رزقهن وجعلهما أسيرتي الفقر والأسى، وذلك نتيجة العلاقة التي أصبحت مستحيلة مع الأرض التي يعشقنها، وعدم قدرتهن الاستفادة من الأرض في الفلاحة أو البناء أو البيع، فالأرض أصبحت "ميتة" خلف الجدار وهو ما يجعلهن أقل تمكينا وقدرة على تغيير تفاصيل حياتهن العادية .

ويوضح الفيلم ان هناك نافذة واحدة يمكن لهؤلاء النساء من خلالها زيارة أراضيهن وهي عبر تصاريح يمنحها جيش الاحتلال موسمياً وغالباً ما يرفض ذلك لأغراض أمنية ، فتتأرجح الحياة بين أمل صغير ومنقوص وظلم كامل يهدد النساء نزعهن إحدى مصادر رزقهن وتحقيق ذاتهن.

آثار الفيلم مشاعر من الحنين إلى الماضي اختلطت بالحزن على فقدان الأرض وقد عبرت الكثيرات منهن عن مشاعر الحزن التي يشعرن بها عندما يستمعن إلى قصص التهجير من أبائهن وأجدادهن ، وقد تم نقاش عدد من المواضيع مثل الميراث وحقوق النساء ، ويذكر أن جمعية مدرسة الأمهات قد حصلت على منحة من مؤسسة "شاشات سينما المرأة" لمشروع "يلا نشوف فيلم" الحاصل على تمويل رئيسي من الاتحاد الأوروبي وتمويل مساعد من مؤسسة CFD السويسرية وصندوق المرأة العالمي، الذي يهدف بتعبيره عن المودة والديناميكية والمشاركة، إلى تطوير قدرة الفئات المجتمعية المختلفة على النقاش والتفاعل المتبادل من خلال نشاطات ثقافية، بهدف تعزيز حرية التعبير والتسامح والسلم والمسؤولية المجتمعية وتماسك النسيج الاجتماعي، كما تطوير قدرات هذه الفئات وجعلها مساهماً فعالاً في بناء مجتمع ديمقراطي يحترم التنوع وحقوق الإنسان، ويشارك بفعالية في تحديد أولويات التنمية.