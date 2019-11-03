هنية: تلقينا رداً من الرئيس بالموافقة على اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.. حنا ناصر: سائرون جميعا نحو الانتخابات

غزة- وطن: قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية، إن حركته تلقت رداَ من الرئيس محمود عباس عبر رئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر، بالموافقة على اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وأضاف هنية: تناقشنا في الكثير من الخطوط العامة التي عرضتها الفصائل لتأمين عملية انتخابية ناجحة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك للفصائل في غزة وحنا ناصر، تم خلاله الحديث عن نتائج اجتماعهم اليوم لتأمين إجراء الانتخابات.

من جانبه، قال ناصر: إن اجتماع اليوم مع الفصائل الفلسطينية كان متميزاً، مضيفاً: "نحن سائرون جميعاً نحو الانتخابات".

وأضاف "يجب أن نعمل سوياً لتذليل الصعاب وإجراء الانتخابات، وأهم مشكلة بالانتخابات هي القدس وعلينا أن نعمل سوياً لإجراء الانتخابات فيها".

وتابع ناصر: "لا توجد مشاكل إلا وسيتم تذليلها بمشاركة القوى والفصائل الفلسطينية، وسنناقش الكثير من التفاصيل لاحقاً".

يتبع..