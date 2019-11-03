رام الله: انطلاق حملة الفحص الشتوي 2019 للمركبات

وطن: اطلقت وزارة النقل والمواصلات بالشراكة مع جهاز الشرطة، ومحافظة رام الله والبيرة، وعدد من المؤسسات المعنية، صباح اليوم الأحد، حملة الفحص الشتوي في الوطن 2019، للمركبات على الطريق.

وشارك في فعالية الانطلاق محافظة رام الله والبيرة ليلى غنام، ووزير النقل والمواصلات عصام سالم، ومدير عام الشرطة الفلسطينية اللواء حازم عطا الله، وممثلون عن دائرة المرور في الشرطة وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

وأكد عطا الله لـ"وفا" أن الشرطة بالتعاون مع جميع جهات الاختصاص بدأت الفحص الشتوي في جميع المحافظات بالتزامن، بهدف تحفيز المواطنين على صيانة مركباتهم للحفاظ على سلامتهم، وتخفيف حوادث السير التي تزداد مع عوامل فصل الشتاء، منوها إلى أن الحملة هي نوع من الرقابة والتدقيق على المركبات التي يستخدمها المواطنون، وكذلك لحث السائقين على الالتزام بقوانين السير على الطريق.

واضاف: ان معظم الإصابات والوفيات على الطريق ناتجة عن حوادث السير وهذه القضية هي احدى القضايا التي تؤرق اي دولة حول العالم ونحن لسنا استثناء.

وتابع، هذا اليوم يهدف الى التأكيد على أهمية المواطن وحياته بالنسبة لنا كشرطة، وكذلك اهمية تعاون المواطن مع قوى الامن وتحديداً مع الشرطة فيما يتعلق بسلامته على الطريق في فصل الشتاء وان يبادر بالقيام بفحص مركبته بشكل دوري لضمان سلامته وسلامه من هم على الطريق.

بدوره اكد سالم لـ"وفا" اهمية انطلاق الحملة للمواطنين، وقال: هذه الحملة اصبحت تقليداً سنوياً يتم التأكد من خلال دوريات السلامة المنتشرة على الطرق بالتعاون مع الشرطة بسلامة المركبات المستخدمة خلال فصل الشتاء حتى نضمن المحافظة على ارواح مواطنينا، منوهاً إلى ان البداية انطلقت من محافظة رام الله والبيرة وستكون منتشرة في جميع المحافظات بشكل متزامن.

وأكد ان الوزارة وفرت بالاتفاق مع مراكز الفحوصات "الدينموميتر" فحصا شتويا مجانيا للسيارات والمركبات ويتم بعد التأكد من سلامة المركبة بوضع لاصق خاص بالحملة على الزجاج للتأكد من اجتياز الفحص.

ونوه إلى ان الحملة تأتي بالتعاون مع الشرطة وشركات التأمين وكل اصحاب المهن ذات العلاقة بقطاع النقل والمواصلات، معتبرا الفحص الشتوي اجراء احترازيا هدفه الحفاظ على سلامة المواطن وليس مجرد إجراءات عقابية، مشددا على ضرورة الفحص المجاني الذي اتخذ قرارا به في مراكز الفحص الفني مرة واحدة كل ستة أشهر بهدف التأكد من السلامة.

من جانبها طالبت غنام، جميع السائقين بالتأكد من عنصري المتانة والأمان في مركباتهم، مشددة على ضرورة الاخذ بكافة وسائل الحيطة والحذر أثناء قيادة مركباتهم، لا سيما اثناء فصل الشتاء الذي يتميز بعدم استقرار الحالة الجوية كتشكل الضباب والصقيع والغيوم.

ودعت غنام جميع السائقين والمشغلين لقطاع النقل الى ضرورة اجراء الفحوصات اللازمة لمركباتهم لضمان سلامتهم والحفاظ على ممتلكاتهم وتفادياً لوقوع حوادث مرورية مؤلمة وخسائر في الارواح البشرية .

بدوره اكد مدير الادارة والتنظيم في ادارة الشرطة العقيد رياض بني عودة ان عدد الحوادث خلال العام الجاري 2019 حتى اليوم بلغت 10968 نتج عنها وفاة 103 أشخاص، واصابة 9006 أشخاص، فيما بلغت خلال العام المنصرم 2018، 11014 حادثا نتج عنها وفاة 114 شخصاً، واصابة 8142 شخصاً.

من جانبه أوضح الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أن الحملة تنطلق في كل عام مع او قبل بداية فصل الشتاء وهي اهم الحملات والاجراءات لحماية المواطنين من خلال تقليل عدد حوادث السير التي تزداد وتيرتها مع بداية فصل الشتاء، من خلال مجموعة الاجراءات التي تتخذها اثناء هذه الحملة والمتمثلة بفحص المركبات واجزائها الرئيسية للتأكد من سلامتها وتوفير اجراءات السلامة العامة فيها، تسبقها حملة إعلامية لتحفيز السائقين لعمل الصيانة لمركباتهم وتجهيزها بالصورة المناسبة لمواجهة المخاطر في فصل الشتاء، لا سيما قدرة المركبة على السير في اجواء ماطرة.

وتستمر الحملة من بداية فصل الشتاء وحتى نهايته وتتمكن الشرطة من الوصول لعدد كبير من المركبات وتنطلق في وقت متزامن بكل المحافظات