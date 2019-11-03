مسؤول إسرائيلي يعلن عن تقدم في صفقة الأسرى مع حماس

وطن: أعلن مسؤول اسرائيلي عن تطورات جديدة في المفاوضات مع حركة حماس بشأن صفقة تبادل الأسرى.

وقال يرون بلوم، منسق الأسرى والمفقودين في تصريحات صحفية إن العمل جار عبر عدة قنوات، وأن هناك تقدما في الاتصالات لكنه أكد أن "الفجوات كبيرة جدا".

وأعلنت تل أبيب عن فقدان 4 جنود في غزة بينهم الجنديان غولدين وشاؤول، في الحرب على العام 2014، فيما أكدت حماس تلك المعلومات دون أن تكشف عن مصيرهم.

وأشار بلوم إلى تقديرات تؤكد أن اثنين من الجنود الأربعة "أحياء".

روسيا اليوم