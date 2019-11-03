أهالي العيسوية يؤكدون استمرار الإضراب بمدارس البلدة احتجاجا على ممارسات الاحتلال

رام الله - وطن: أكدت لجنة أولياء الأمور الطلبة في بلدة العيسوية بالقدس المحتلة، اليوم الأحد، على استمرار الإضراب الذي أعلن عنه يوم أمس، رفضا لممارسات الاحتلال المتواصلة بحق طلبة البلدة للشهر الخامس على التوالي.

جاء ذلك خلال مشاركة العشرات من الطلبة والاستاذة اليوم في وقفة احتجاجية في ساحة مسجد الأربعين وسط العيسوية، داعيين إلى ضرورة وقف ممارسات الاحتلال في البلدة ومعبرين عن رفضهم لاقتحامات الاحتلال المتواصلة.

وقال عضو لجنة الأمور المركزية في بلدة العيسوية رائد أبو ريالة، إنه بعد مرور شهرين على بداية العام الدراسي 2019-2020، ما زالت قوات الاحتلال تواصل حملة اقتحام البلدة وتخلق بيئة غير آمنة للدراسة، بالإضافة إلى الحالة النفسية التي يسببها الاحتلال للطلبة، والتوتر والخوف وقلة التركيز الذي يصيب أبناءها.

وتابع أبو ريالة، أن تعليق الدوام في مدارس العيسوية ليس هدفنا، وإنما وسيلة من أجل حماية أبناءنا ورفضا لاقتحامات شارع المدارس واستفزاز الطلبة خلال توجههم الى مدارسهم وخروجهم منها.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال الخمس شهور الماضية أكثر من 450 مواطنا، وحولت العيسوية إلى ساحة تدريب لجنود الاحتلال، وسط استهداف التلاميذ، مستنكرا ما تعرض له طلبة مدارسها يوم أمس من اعتداء على مدير مدرسة العيسوية الثانوية للبنين واعتقال الطالب صالح الطويل.

وفا