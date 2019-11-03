"البريد" يتسلم نحو 8 آلاف مادة بريدية كانت محتجزة لدى الاحتلال

وطن: قال القائم بأعمال نائب مدير عام البريد الفلسطيني رمضان الغزاوي، إن البريد تسلم، اليوم الأحد، نحو 8 آلاف مادة بريدية، كانت محتجزة لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح رمضان أن المواد البريدية التي تم تسلمها، تشمل 1500 كيس بريدي، يصل وزنها إلى نحو 5 أطنان، وتحتوي على طرود وهدايا وبضائع تجارية إلكترونية.

وأشار إلى أن هذه المواد كانت محتجزة لدى سلطات الاحتلال منذ 40 يوما، ولفت إلى ان هناك نحو 400 كيس بريدي أخرى، موجود في الأردن وترفض إسرائيل ادخالها عبر معبر الكرامة منذ أكثر من عام.

وبين الغزاوي أن طواقم البريد، وبحسب خطة الطوارئ التي أقرها وزير الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات اسحق سدر، قد توجهت الى مركز التبادل الدولي في اريحا لاستلام هذه المواد، وبدأت فعلا بفرزها وتصنيفها استعدادا لإرسالها إلى مكاتب البريد في مختلف محافظات الوطن، لتسليمها إلى أصحابها بأسرع وقت ممكن.

يذكر أن عمل البريد الفلسطيني، يواجه العديد من المعيقات الإسرائيلية، المتمثلة بالتأخير المتعمد في فحص البريد الصادر، وحجز الطرود البريدية لفترات طويلة وفرض الجمارك العالية عليها، عدا عن فتح الإرساليات الفلسطينية الواردة باسم البريد الفلسطيني وإرسالها ضمن البريد المكشوف.