إنهاء اضراب مؤسسات الأونروا في الأردن بعد التوصل لاتفاق لزيادة رواتب العاملين

وطن: أعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إنهاء إضراب العاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) الأحد بعد التوصل إلى تفاهمات بينهم وبين الوكالة الأممية.

وقال الصفدي في مؤتمر صحافي مشترك مع ممثلي اتحاد العاملين المحليين في الأونروا بالأردن ان "الاتفاق يتضمن منح 100 دينار (حوالى 140 دولار) لجميع العاملين في أونروا من الدرجة الوظيفية الثانية إلى الدرجة الوظيفية الثامنة وتمنح على الراتب الأساسي ابتداء من الاول من كانون الثاني/يناير المقبل".

واضاف إن "الإتفاق يتضمن كذلك منح 70 دينار (حوالى مئة دولار) لجميع العاملين في أونروا من الدرجة الوظيفية التاسعة إلى الدرجة الوظيفية العشرون وتمنح على الراتب الأساسي ابتداء من الاول من كانون الثاني/يناير المقبل".

من جهته، اكد رئيس اتحاد العاملين في وكالة الاونروا في الاردن رياض زيغان انه "على ضوء هذا الاتفاق ستحصل الفئة الاقل حظا بين العاملين على المئة دينار اما البقية فستحصل على سبعين دينارا على يرتفع في المستقبل".

واضاف "وبناء على ذلك تقرر فك الاضراب وإعلان الدوام إبتداء من صباح الاثنين".

وكان نحو سبعة آلاف موظف وعامل في الاونروا بدأوا إضرابا مفتوحا عن العمل صباح الاحد للمطالبة بزيادة رواتبهم.