"صفقة القرن مستمرة بدوني" جيسون غرينبلات يكتب مقالاً وداعياً يشكر فيه الرئيس عباس

وطن -ترجمة خاصة

غادر المستشار الخاص للرئيس الأمريكي، جيسون غرينبلات، المكلف بإعداد "صفقة القرن"، الخميس الماضي، البيت الأبيض، قبل أن يهنأ بإعلان صفقة التسوية التي أريد منها تصفية القضية الفلسطينية. وكتب غرينبلات، الجمعة، مقالة وداعية على شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية، كال خلالها الشكر والمديح للرئيس الأمريكي ولعدد من قادة وأمراء الدول العربية بمن فيهم رئيس دولة الاحتلال على تعاونهم معه. ولكن المفاجىء في المقال كان توجيهه الشكر للرئيس محمود عباس. على الرغم من أن السلطة الفلسطينية قطعت العلاقات مع فريق كوشنير، الذي يضم جيسون غرينبلات، منذ عام 2017، بعد اعتراف ترامب بالقدس المحتلة عاصمة لدولة الاحتلال.

ويعتبر جيسون غرينبلات مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمفاوضات الدولية، أحد مهندسي الخطة الأمريكية المعروفة باسم "صفقة القرن"، إلى جانب صهر الرئيس ترامب ومستشاره الأول جاريد كوشنر، وسفير ترامب في "إسرائيل" ديفيد فريدمان.

وبرغم وداع غرينبلات للمنطقة وللسياسة، ومغادرته لمنصبه يوم الخميس، إلّا أنه يستشف من المقال، أنه لا يزال منحازاً في رؤيته للسلام لدولة الاحتلال، معتبراً قرار ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال بالـ "جريء والشجاع والتاريخي". وأيضاً اشتراطه إحلال السلام وتحسين حياة الفلسطينيين بعودة العلاقات المقطوعة بين الفلسطينيين والإدارة الأمريكية. معترفاً في بداية المقال بأن دوره في المنطقة كان "تطبيع العلاقات مع إسرائيل".

كما وأورد غرينبلات في مقاله كلمة "إسرائيل" 8 مرات، فإنه لم يذكر كلمة "فلسطين" ولا مرّة، مكتفياً بقول "الفلسطينيين"، كشعب، بلا دولة، ما يوضح أن رؤيته للسلام الذي أوضح أنها مستمرة حتى بعد رحيله، تستثني طرح خيار الدولة الفلسطينية من بنودها.

وفيما يلي ترجمة وطن الحرفية للمقال:

جيسون غرينبلات: جهود ترامب من أجل السلام العربي -الإسرائيلي مستمرة لكن بدوني

اختلطت مشاعر الحزن والحماس داخلي عندما خرجت من البيت الأبيض يوم الخميس وأنتهيت من عملي كمبعوث خاص للرئيس ترامب الذي يبحث عن السلام وتطبيع العلاقات بين إسرائيل والفلسطينيين والعرب جيران إسرائيل.

شعرت بحزن لأنه على الرغم من أن الكثير قد تغير خلال السنوات القليلة الماضية، إلا أنه لا يزال هناك الكثير مما يجب فعله، كبذل المزيد من الجهود لتطوير الاوضاع والكثير من الخطوات التي يجب اتخاذها خلال عقود طويلة من البحث عن السلام العربي الإسرائيلي.

احتدم الصراع بين العرب والإسرائيليين قبل قيام دولة إسرائيل الحديثة عام 1948، كما أشار الرئيس ترامب في كثير من الأحيان، لن يتم حل هذا الصراع إلا من قبل دول المنطقة وليس من قبل دول أخرى (أو مجموعات من البلدان) حول العالم أو عن طريق المنظمات الدولية، وتحت قيادة الرئيس ترامب، تقدمنا إلى الأمام لتقريب القادة الإقليميين من هدف السلام الذي طال انتظاره.

وعلى المستوى الشخصي كنت متحمساً عندما سافرت عبر بوابات البيت الأبيض المزخرفة لأنني كنت في طريقي إلى نيوجيرسي، ليس فقط لرؤية زوجتي المذهلة وستة أطفال رائعين، ولكن أيضاً للعيش معهم في المنزل مرة أخرى بصفتي زوج وأب.

ما زلت أتذكر التعليق المؤثر الأخير غير المقصود لابنتي البالغة من العمر 8 سنوات حين قالت لي: "بابا لا أتذكر التفاصيل الكاملة عندما كنت تعيش معنا في المنزل"، لا أستطيع أن ألومها على صدقها، فبعد كل شيء كانت في الخامسة من عمرها عندما انتقلت إلى واشنطن للانضمام إلى إدارة ترامب.

أود أن أشكر الرئيس ترامب على إتاحته لي الفرصة لخدمة بلدنا الرائع وأن أكون جزءاً من مجموعة من الأشخاص بقيادة جاريد كوشنر الذي عمل معنا في مهمتنا النبيلة.

كما أنني ممتن للعديد من المناقشات الهادفة التي أجريناها مع العديد من القادة في الشرق الأوسط.

وعلى وجه الخصوص أود أن أشكر القادة التالية اسماؤهم من غير ترتيب معين وذلك على جهودهم المخلصة للعمل معنا ولمساعدتنا على فهم وجهات نظرهم بشأن الصراع والمنطقة: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ولي العهد الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة، الأمير تميم بن حمد آل ثاني من قطر، السلطان قابوس بن سعيد آل سعيد من عمان، ملك المغرب محمد السادس، وقد تتفاجأون أود أن أوجه الشكر إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

لدي اختلافات في الرأي مع هؤلاء القادة بالتأكيد، فليس سراً أنا والرئيس عباس اختلفنا حول العديد من القضايا التي تفصل بين إسرائيل والفلسطينيين، لكن العديد من هؤلاء القادة كانوا مهتمين فيما إذا كانت خطة السلام قابلة للتحقيق وهذا الموقف يستحق الثناء.

كان بعض هؤلاء القادة كرماء للغاية في منح وقتهم، وكان بعضهم على استعداد لتبادل وجهة نظرهم الصريحة بشأن الصراع الإقليمي، وكل ذلك بهدف التوصل إلى حل شامل وتحسين حياة الجميع وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

لقد كان هؤلاء القادة كرماء في مشاركة فريقهم معنا أيضاً، فقد كان وجود الكثير من وزراء خارجيتهم ومستشاري الأمن القومي والسفراء وغيرهم من المسؤولين الحكوميين مفيداً.

وفي بعض الحالات كانت هناك اختلافات عميقة بيننا حول مقاربتنا، ولكن كان هناك استعداد للتحدث بحرية وبأمل في التقدم، وبدأ الاستثناء الوحيد لذلك في كانون الاول عام 2017 عندما قطع الرئيس عباس وفريقه علاقاتنا بعد اعتراف الرئيس ترامب الجريء والشجاع والتاريخي بالقدس عاصمة لإسرائيل.

آمل أن تتحسن العلاقات مع القيادة الفلسطينية وإلا لن يتم تحقيق السلام ولا تحسين حياة الفلسطينيين.

أود أن أشكر كل موظف حكومي أمريكي تعاملت معه خلال السنوات القليلة الماضية، لقد ساعدني الكثير منكم على فهم ومعرفة المزيد والرغبة في فعل المزيد، لقد كنت محظوظاً للتفاعل مع العديد من الأشخاص الموهوبين والمشرقين والجادين الذين يكرسون وقتهم للعمل من أجل مصلحة بلدنا.

هناك الكثير من الموظفين الحكوميين الذين يساعدوننا في أداء وظائفنا وكل يوم يستحقون امتناني، نشكر النساء والرجال المتفانين في الخدمة السرية وإدارة أمن النقل وحماية الجمارك والحدود، والكثير غيرهم، في مجمع البيت الأبيض والعديد من الوكالات المختلفة التي تعاملت معها.

وأود بشكل خاص أن أشكر زملائي في جميع أنحاء مجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية، بما في ذلك أولئك المقيمون في الخارج وخاصة في الشرق الأوسط، لقد تصرف كل واحد منكم باحترافية وتفاني ومكنني من أداء وظيفتي بشكل أفضل.

وخلال رحلتي إلى نيوجيرسي، كنت أفكر بالصلاة التي تتلى يوم السبت اليهودي في العديد من المعابد اليهودية في بلدنا من أجل حكومة الولايات المتحدة سالمة وقوية.

على الرغم من وجود نسخ مختلفة من الصلاة، إلا أننا ندعو أن يبارك الرب بالرئيس ونائب الرئيس وجميع المسؤولين في حكومة الولايات المتحدة، لكن هذا السبت تلاوة الصلاة لن تشملني بعد الآن لأنني لم أعد أخدم في البيت الأبيض.

في كل مرة أسمع فيها هذه الصلاة، سأتذكر الرئيس ونائب الرئيس وجميع زملائي في جميع أنحاء حكومة الولايات المتحدة الذين يعملون بلا كلل يومياً لمساعدة بلادنا الرائعة على أن تكون منارة للعالم.

بارك الله في الرئيس ترامب ونائب الرئيس مايك بنس وأعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء مجلس النواب والقضاة وجميع العاملين في الحكومة الأمريكية وأعضاء قواتنا المسلحة وعائلاتهم.

بارك الله فيكم وبعائلاتكم واحبابكم ودمتم في صحة جيدة وحياة اَمنة وهادئة ومزدهرة.

بارك الله في الولايات المتحدة الأمريكية.