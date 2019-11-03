الاحتلال يعتقل شاب وسيدة ويعتدي بالضرب على ابنها بعد اقتحام منزلهم في الخليل

الخليل- وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، شاب وسيدة من حي تل الرميدة، وسط الخليل.

وقال الناشط عماد ابو شمسية لوطن، أن جنود الاحتلال اقتحموا منزله الكائن في تل الرميدة بالخليل، واعتقلوا زوجته فايزة ابو شمسية والمواطن بسام أبو عيشة، واعتدوا بالضرب على نجله عوني أبو شمسية وتم نقله الى مستشفى عالية الحكومي في الخليل.

ولفت أبو شمسية في حديثه الى أنه لم تصلهم اي اخبار عن حالة نجله الصحية لحد اللحظة، ولا عن مصير زوجته المعتقلة.

و اضاف ان قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع اثناء الاقتحام.

وذكر ابو شمسية أن نجله عوني أجرى عمليه جراحيه في قدمه قبل أيام.