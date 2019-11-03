الاحتلال يبعد المقدسي أحمد الصفدي عن شارعي صلاح الدين والسلطان سليمان

وطن: افرجت شرطة الاحتلال الاسرائيلي، الأحد، عن عضو هيئة العمل الوطني والأهلي أحمد الصفدي، بشرط الابعاد عن شارعي صلاح الدين والسلطان سليمان لمدة 15 يوما.

وفرضت شرطة الاحتلال على الصفدي شروطا تقضي بالتوقيع على كفالة مالية بقيمة خمسة آلاف شيكل، وإبعاد عن شارعي صلاح الدين والسلطان سليمان لمدة 15 يوما، ويشمل الوقوف أو المشاركة أو تصوير أي اعتصام أو تجمع في المكان.

واوضح الصفدي أن المخابرات حققت معه لساعات طويلة حول الاعتصامات والوقفات التي تنظم في مدينة القدس، واعتبرتها خارجة عن القانون رغم أنها سلمية.

وكان اعتقل الصفدي أمس من اعتصام تضامني مع الأسرى المضربين عن الطعام في شارع صلاح الدين بالقدس، واقتادته الى مركز شرطة صلاح الدين بالمدينة.