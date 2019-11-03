الاردن: مظاهرة أمام مجلس الوزراء في عمان تضامنًا مع اللبدي ومرعي

وطن: شارك المئات مساء اليوم الأحد، في وقفةٍ تضامنية مع الأسيرة هبة اللبدي والأسير عبد الرحمن مرعي، وذلك أمام مقر رئاسة الوزراء في العاصمة الأردنية عمّان.

وندّد المشاركون خلال الوقفة التي دعت إليها شبيبة حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني "بسياسات الحكومة الأردنية وأصحاب القرار من خلفها في إدارة ملف الأسرى".

ودعا المحتجون "الحكومة إلى ترجمة مواقفها الكلامية الواهية التي لا قيمة لها، إلى مواقف عملية تنتصر لأسرانا وتعيد لنا كراماتنا التي أهدروها في وادي عربة".

وطالبوا "بطرد السفير الصهيوني من عمّان، وإغلاق أوكار الصهاينة، والإعلان عن الانفكاك من كل الاتفاقيات المُبرمة معه وعلى رأسها اتفاقية الغاز، واتفاقية معاهدة وادي عربة".