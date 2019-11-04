مجلس بلدي "قطنّة" لوطن: سلطات الاحتلال سلمتنا قراراً بمصادرة 500 دونم من أراضي البلدة

رام الله - وطن: أصدرت سلطات الاحتلال قراراً بمصادرة 500 دونم من أراضي بلدة "قطنّة" الواقعة شمال غرب مدينة القدس المحتلة.

وفي اتصال مع وطن، قال عضو المجلس البلدي، مهنا طه، إن قرار المصادرة جاء بحجة تعديل جدار الفصل العنصري.

وأضاف، أن قرار المصادرة الأخير شمل أربعة مواقع من الجهة الجنوبية للبلدة، وأنه أضر بمعظم أهالي البلدة.

وقال مهنا إن الاحتلال برر جريمة المصادرة، بـ"دواعي أمنية"، وأن تنفيذ قرار المصادرة سيتم في عام 2022.

يذكر أن أراضي بلدة قطنّة تبلغ مساحتها 10 آلاف دونم، عانت طوال الأعوام السابقة من استهداف الاحتلال لها بمصادرة أراضيها، إذ صادر الاحتلال حوالي 7600 دونم من أراضيها، لبناء جدار الفصل العنصري عليها. إضافة لمصادرة 500 دونم مؤخراً.

وأن ما تبقى من أراضي البلدة بعد قرار المصادرة الأخير، لا يتجاوز 1900 دونم فقط.