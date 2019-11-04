اعتقال 15 مواطنا من الضفة ومصادرة آلاف الشواقل

رام الله- وطن: اعلنت قوات الاحتلال اعتقال 15 مواطنا من الضفة، فجر اليوم الاثنين، وزعمت العثور على سلاح كما صادرت آلاف الشواقل.

وفي التفاصيل، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب علاء منذر سوالمة بعد مداهمة منزله ببلدة عصيرة الشمالية شمال نابلس.

كما اعتقلت الطالب بجامعة النجاح مصطفى أبو الرُب بعد مداهمة سكنه الجامعي بحي المخفية في نابلس.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال، أسيرا محررا عقب اقتحام مخيم جنين والانتشار في أحياء مختلفة منه.

وقالت مصادر محلية، إن جنود الاحتلال داهموا المخيم واعتقلوا الشاب عدي شوقي استيتي وفتشوا منزل ذويه وعددا من المنازل في المخيم.

وأضافت أن جنود الاحتلال انسحبوا باتجاه واد برقين بعد نحو ساعتين من الاقتحام.

يتبع..