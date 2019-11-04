وطن: نفذت جمعية مدرسة الامهات عرض فيلم بعنوان "صبايا كليمنجارو" في مركز ابداع الثقافي /حوارة وبحضور 28 امرأة.

وأدار اللقاء الاخصائية ايناس ضميدي وبحضور منسقة المشروع مها احمد، وتم عرض الفيلم الذي يناقش قصة ثلاث فتيات فلسطينيات قررن السفر والصعود الى قمة جبل كليمنجارو في تنزانيا وتبدأ الاحداث، وقد عبرت المشاهدات عن اعجابهن بالتحدي والاصرار الذي تمتعت به الفتيات رغم صعوبة التنقل من فلسطين والمرور عبر الجسر ثم عمان والسفر الطويل من اجل صعود الجبل الا ان التجربة وفكرة الوصول للهدف كانت هي محور الحديث.

يذكر ان جمعية مدرسة الامهات حصلت على منحة من شاشات سينما المرأة وهي مؤسسة اهلية مستقلة تركز عملها منذ تأسيسها في 2005 على سينما المرأة واهميتها وابعادها في تصورات عن ماهية النوع الاجتماعي "يلا نشوف فيلم" شراكة ثقافية مجتمعية تعبر عن المودة والديناميكية والمشاركة، ويهدف الى تعزيز حرية التعبير والتسامح والسلم والمسؤولية المجتمعية وتماسك النسيج الاجتماعي، بتمويل رئيسي من الاتحاد الأوروبي وتمويل مساعد من مؤسسة CFD السويسرية وصندوق المرأة العالمي، الذي يهدف بتعبيره عن المودة والديناميكية والمشاركة، إلى تطوير قدرة الفئات المجتمعية المختلفة على النقاش والتفاعل المتبادل من خلال نشاطات ثقافية، بهدف تعزيز حرية التعبير والتسامح والسلم والمسؤولية المجتمعية وتماسك النسيج الاجتماعي، كما تطوير قدرات هذه الفئات وجعلها مساهماً فعالاً في بناء مجتمع ديمقراطي يحترم التنوع وحقوق الإنسان، ويشارك بفعالية في تحديد أولويات التنمية.