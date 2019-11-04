القاضي الاشقر: انا ملاحق بسب مقال لي على وطن ... وابو شرار لوطن: عندما يحال القاضي لمجلس تأديبي فأن كل الاجراءات تكون سرية

رام الله – وطن للانباء: لم تكد تخفت الانتقادات الموجهة للسلطة القضائية بعد القرار الذي اتخذته محكمة صلح رام الله بحجب 49 موقعا الكترونيا اخباريا وصفحات فيس بوك، حتى اثار قرار ملاحقة القاضي أحمد الاشقر على خلفية حرية الرأي والتعبير بسبب مقالة نشرها على وكالة وطن للانباء ( للاطلاع على المقال اضغط هنا)، زوبعة انتقادات ازاء هذه القرار.

ونشر الاشقر في الاول من نيسان /ابريل 2019 مقالا في وكالة وطن للانباء تحت عنوان (حتى لا تتم مأسسة انتهاكات حقوق الإنسان.. أيّ مساءلة نريد؟)، والتي طالب فيها الاشقر بوقف انتهاكات حقوق الإنسان، وإنصاف الضحايا والمتضررين، وتطبيق مبدأ سيادة القانون على الكافة، ومراجعة قرارات الحكومة السابقة، وتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق حتى لا يُظلم أحد.

وبدأت ملاحقة الاشقر عندما أحال رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق مقالته للتفتيش القضائي بقرار ذاته منه، دون أي شكوى من أي جهة، لكن تدخل نادي القضاة انذاك اوقف اجراءات الملاحقة.

ومع تعيين مجلس القضاء الاعلى الانتقالي، اثيرت القضية مرة اخرى، حيث تم احالة الاشقر لقاضي تحقيق من قبل رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي عيسى ابو شرار استجابة لتوصية تقرير دائرة التفتيش القضائي، حيث تمّت إحالته إلى مجلس تأديب القضاة دون توصية أصولية من قاضي التحقيق، وقام مجلس التأديب تبعاً لذلك بتعيين جلسة للنظر في الدعوى التأديبية والتي ستنعقد في مبنى المحكمة العليا برام الله بتاريخ 7/11/2019.

وتعقيبا على هذه الملاحقة قال الاشقر لوطن للانباء "اتحفظ على التعليق على الموضوع خارج نطاق مجلس التأديب، وما لدي سأقوله امام مجلس التأديب وعلى الملأ، اتمسك بحقي كقاضي ومواطن في التعبير عن رأيي واعتقد ان هذه مسألة محسومة دستوريا ومسألة محسومة وفق المعايير الدولية للاتفاقات التي صادقت عليها دولة فلسطين، لكن الان واجبي القضائي يفرض ان اتحفظ في هذه المرحلة عن التعليق وعن سير الاجراءات واترك للشعب الفلسطيني ان يقرر بشأن ما يحدث من مساءلة من يساند وقف انتهاكات حقوق الانسان

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اما رئيس مجلس القضاء الاعلى الانتقالي عيسى ابو شرارفقال لوطن للانباء "عندما يحال القاضي لمجلس تأديبي فأن كل الاجراءات تكون سرية، الا اذا القاضي مثل امام مجلس تأديبي وطلب رفع السرية عن الاجراءات، انا لست رئيس المجلس التأديبي لأقدم معلومات حول ذلك".

واضاف ابو شرار "لا املك ملف القاضي احمد الاشقر ونتائج التحقيق والتهم المسندة له، قد يكون عليه اكثر من قضية، لكن انا لا اعرف تفاصيلها".

من جانبه قال القاضي السابق، المحامي اسامة الكيلاني لوطن للانباء ان ملاحقة القاضي الاشقر يعد خطير جدا لانه يتناول حرية الرأي بالنسبة لقاضي، طبيعة عمله في الاساس الدفاع عن حقوق وحريات الناس.

واضاف الكيلاني ان تحويل القاضي للمجلس التأديبي من قبل مجلس القضاء الاعلى الانتقالي الذي جاء بهدف الاصلاح جاء مخالفا للمادة 10 من القانون الاساسي التي حفظت ومنحت حرية الرأي والتعبير، مضيفاً "ان احالة الدكتور القاضي احمد الاشقر للمجلس التأديبي لهذا السبب يترتب عليه مصادرة لهذه الحريات وتكميما لافواه القضاة وبالتالي ارهابهم وشل ايديهم وعدم تمكينهم من القيام بواجبهم كقضاة ملقى على عاتقهم الحفاظ على الحقوق والحريات".

واكد الكيلاني ان الاشقر عندما انتقد الحكومة هو عبر عن رأيه، وهو لم يقترف جربمة، بل مارس حقه المنصوص عليه في القانون الاساسي باتالي لايحق لاي قوة غاشمة ان تصادر هذا الحق، لانه حق دستوري.

واكد الكيلاني ان معاقبة احمد الاشقر جاء تتمة لما يمارسة مجلس القضاء الانتقالي من مصادرة للحريات واكن اخرها حظر 49 موقع من المواقع الالكترونية، مضيفا لايجوز للمجلس الانتقالي احالة احمد الاشقر للمجلس التأديبي لانه لم يقترف سلوكا منافيا لعمله القضائي، ولم يرتكب عملا جنائيا، وان كل ماقام فيه هو عمل مصرح بموجب القانون الاساسي، والاعراف والتقاليد والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها دولة فلسطين.

وحظيت ملاحقة الاشقر وتقديمه للمجلس التأديبي، بسيل من الانتقادات على موقع التواصل الاجتماعي، حيث انهالت رسائل التأييد والتضامن مع الاشقر خاصة من الصحفيين ووسائل الاعلام ، مطالبين بأن تكون الجلسة المقررة بتاريخ 7/11/2019 علنية، وأمام الملأ.