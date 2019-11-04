رام الله: الاحتلال يخطر بالاستيلاء على 150 دونما من أراضي بيت لقيا

رام الله- وطن: أخطرت سلطات الاحتلال بالاستيلاء على نحو 150 دونما من أراضي بيت لقيا غرب رام الله.

وأشارت بلدية بيت لقيا، في بيان، إن الاحتلال سلم قرارا عسكريا يقضي بالاستيلاء على نحو 150 دونما من أراضي المواطنين في بلدة بيت لقيا من الجهة الجنوبية المحاذية للجدار، وذلك لدواعي أمنية حسب ما جاء في القرار .

وأوضحت أنه فور استلامها للقرار، تواصلت مع هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، والجهات ذات الاختصاص؛ لمتابعة الموضوع، كما حددت أرقام قطع الأراضي المستهدفة، ومالكيها.