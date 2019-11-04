الإفراج عن الطالب المقدسي صالح الطويل بشرط الحبس المنزلي 3 أيام

رام الله- وطن: قررت محكمة الاحتلال، صباح الاثنين، الإفراج عن طالب مقدسي من بلدة العيسوية شمال شرق القدس بشروط.

وأوضح المحامي محمد محمود أن قاضي محكمة الاحتلال قرر الإفراج عن الطالب صالح هاشم الطويل (16 عامًا) بشرط الحبس المنزلي لمدة ثلاثة أيام، والتوقيع على كفالة قيمتها 5000 شيكل.

واعتقل الطالب الطويل صباح السبت بعد اقتحام مدرسته "العيسوية للبنين" في بلدة العيسوية، والاعتداء عليه بالضرب خلال الدوام المدرسي، ومددت محكمة الاحتلال اعتقاله لليوم، ومن ثم قررت الإفراج عنه.

وكانت لجنة أولياء أمور الطلبة المركزية في العيسوية أعلنت السبت، الإضراب المفتوح في مدارس البلدة، رفضًا لاقتحام قوات الاحتلال لشارع المدارس واستفزاز الطلبة، خلال توجههم الى مدارسهم صباحًا حتى انتهاء دوامهم المدرسي.

وأكدت اللجنة استمرار الإضراب المفتوح في مدارس البلدة حتى الاستجابة لمطالبها، مؤكدة أن الإضراب لم يكن هدفها، بل هو وسيلة من أجل حماية أبنائنا، وتوفير بيئة آمنة لهم خلال العام الدراسي.