"شراكات" تلتقي مع أصحاب المشاريع والشركات الزراعية في الغرفة التجارية الصناعية في محافظة جنين

وطن: التقت شركة شراكات، التابعة لصندوق الاستثمار الفلسطيني، بمجموعة من المستثمرين الزراعيين وأصحاب الشركات والمشاريع الزراعية والصناعات الغذائية في محافظة جنين، واستضاف اللقاء الغرفة التجارية الصناعية الزراعية في جنين، وهدف إلى تسليط الضوء على قطاع الزراعة والصناعات الغذائية في المحافظة، وكيفية تعزيز صمود المزارع والمنتجات الفلسطينية، وكيفية تطوير هذا القطاع بشكل عام.

وتعمل "شراكات" على تسهيل عملية الوصول للمدخلات الزراعية وتحسين جودة المحاصيل الزراعية لتعزيز التنافسية. بالإضافة إلى تسهيل عملية الوصول إلى الاسواق الخارجية وتحفيز المزارعين للتوجه إلى زراعة المنتجات عالية القيمة، وإدخال التكنولوجيا الحديثة في الزراعة لتحسين جودة المنتجات وزيادة حجم الإنتاج.

وقال نسيم نور، المدير التنفيذي لشركة شراكات: " أتقدم بالشكر من رئيس وأعضاء الغرفة التجارية الصناعية الزراعية في جنين على استضافتهم لهذا اللقاء، ونتطلع للعمل سوياً بهدف تطوير القطاع الزراعي في المحافظة على وجه الخصوص، وعلى مستوى الوطن بشكل عام، حيث تدير شراكات محفظة استثمارية في قطاع الزراعة من خلال الاستثمار في عدد من المشاريع، والتخطيط لإنشاء مشاريع جديدة، كما تقوم شراكات بإعداد دراسة معمقة حول جدوى وأثر تأسيس شركة وطنية متخصصة في الاستثمارات الزراعية بالشراكة مع مجموعة من المستثمرين المحتملين."

وأضاف نور: "تضم محفظة شراكات الاستثمارية في القطاع الزراعي مجموعة من المشاريع مثل مزرعة الدالية في محافظة طوباس، والتي تعمل على إنتاج عنب لابذري مبكر على مساحة تصل الى أكثر من 520 دونم من الأراضي المسماة "ج"، بالإضافة إلى شركة الرابية والتي تقود إنشاء مصنع حديث للأعلاف الحيوانية من المدخلات النباتية بطاقة إنتاجية قصوى تصل إلى 230 ألف طن سنوياً.

وبدوره، قال عمار أبو بكر، رئيس الغرفة التجارية الصناعية الزراعية في محافظة جنين: "نعتز بدور صندوق الاستثمار الفلسطيني في تطوير وتنمية الاقتصاد الفلسطيني، وتركيز اهتمامه على القطاع الزراعي من خلال مجموعة من المشاريع التي تستثمر فيها شركة شراكات، ونأمل باستمرار هذه اللقاءات لما فيها فائدة على أصحاب المشاريع، إلى جانب استكشاف فرص جديدة في محافظة جنين واستغلالها على اعتبار أن المحافظة تشتهر بالعديد من الزراعات وتضم مجموعة متنوعة من المشاريع في هذا القطاع".

وأضاف أبو بكر: "نأمل أن يتم إنشاء مشاريع تحافظ على أراضينا الزراعية، وتؤمّن في نفس الوقت فرص عمل لأبناء جنين، وبالتأكيد فإن هدفنا مشترك بالتعاون مع شراكات والصندوق للحفاظ على الأرض الفلسطينية، والنهوض بالقطاع الزراعي".



