20 من أهالي أسرى غزة يزورون أبناءهم بسجن "نفحة"

رام الله- وطن: سمحت سلطات الاحتلال، صباح الاثنين، لدفعة جديدة من أهالي أسرى قطاع غزة بزيارة أبنائهم في سجن "نفحة"، عبر حاجز بيت حانون/ إيرز شمال القطاع.

وذكرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة أن 20 شخصًا من أهالي المعتقلين في القطاع بينهم طفلان، توجهوا صباحًا لزيارة 15 معتقلًا في سجن "نفحة"، بتسهيل من اللجنة الدولية.

وتواصل سلطات الاحتلال منذ 3 يوليو/ تموز 2017 منع أهالي أسرى حركة "حماس" بغزة من زيارة أبنائهم للضغط على الحركة في ملف الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى كتائب القسام.