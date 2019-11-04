اشتيه: أزمة اموال الضرائب مازالت قائمة وهناك ارادة سياسية لإنجاز الانتخابات

رام الله- وطن: قال رئيس الوزراء محمد اشتية، إننا نواجه هجمة استيطانية شرسة تتمثل بإعلان دولة الاحتلال عن البدء بتنفيذ مجموعة جديدة من الكيانات الاستيطانية في الضفة الغربية.

وأكد رئيس الوزراء في مستهل الجلسة الـ28 للحكومة، اليوم الاثنين، أن دولة الاحتلال تعمل بشكل ممنهج على تدمير حل الدولتين.

وحول أموال الضرائب الفلسطينية، أوضح اشتية أن الأزمة ما زالت قائمة ولم تحل بشكل نهائي، وان اسرائيل تواصل احتجاز أموال الاسرى والشهداء، مشددا على أن الحكومة ستبقى وفية لكل الالتزامات، التي تعهد بها الرئيس.

ورحب رئيس الوزراء، بالتقدم الحاصل على صعيد التحضير للانتخابات، وأكد ان هناك ارادة سياسية لإنجاز هذه الانتخابات، وقال: "نريد للإشعاع الديمقراطي ان يعود، وان تتوج العملية الديمقراطية بحوار وطني تحت قبة البرلمان".

وأشار الى ان هناك نشاطا وطنيا كبيرا بما يتعلق بالمنتج الوطني واستراتيجيتنا بالانفكاك وإحلال الواردات.

وكشف عن زيارة حكومية إلى السويد الأسبوع القادم، بالقول: "ستكون لها أهمية كبيرة على صعيد العلاقات الثنائية، والمتعددة بحضورنا مؤتمر الاشتراكية الدولية".