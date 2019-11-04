الخارجية: التطبيق التدريجي للقانون الإسرائيلي في الضفة نتيجة "التخاذل الدولي"

وطن: اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الإثنين، أن التطبيق التدريجي للقانون الإسرائيلي في الضفة الغربية نتيجة مباشرة "للتخاذل الدولي".

وقال بيان صادر عن الوزارة، إن "أذرع الاحتلال تواصل تغولها على الأرض الفلسطينية المحتلة عبر فرض المزيد من الإجراءات والخطوات الاستعمارية أحادية الجانب في استخفاف غير مسبوق بالشرعية الدولية وقراراتها".

وذكر البيان، أن "الإجراءات تلبي مصالح دولة الاحتلال وتمهد بخطوات متسارعة لفرض القانون الإسرائيلي وتطبيق السيادة الاسرائيلية على المستوطنات في الضفة كأمر واقع".

وأشار إلى أن "سلطات الاحتلال تقوم بتطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات والطرق في الضفة بشكل تدريجي بما في ذلك شكل ومحتوى مخالفات السير ودمج المخططات الاستيطانية في إطار واحد مع الخطط التنفيذية للوزارات الاسرائيلية المختلفة سواء من ناحية التخطيط وتخصيص الميزانيات".

وتابع البيان، أن حراك اليمين الاسرائيلي وبعض المكونات السياسية الأخرى يتواصل من أجل ضم المستوطنات في الضفة عبر تقديم مشاريع قوانين للكنيست (البرلمان) الإسرائيلي بهذا الخصوص.

واعتبر أن "عمليات تعميق الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة وتصعيدها تعكس وهن وتخاذل المجتمع الدولي، وتخلي الأمم المتحدة ومؤسساتها عن الإيفاء بالتزاماتها والقيام بمسؤولياتها تجاه حالة الصراع في فلسطين المحتلة".

قال البيان إن "المخططات الاستعمارية تعكس حجم التواطؤ الدولي مع الاحتلال وزيف مواقف وشعار الحرص على عملية السلام ومبدأ حل الدولتين، لافتا إلى أن الحالة الدولية المتردية تنعكس بشكل واضح من خلال الازدواجية في المعايير الدولية وسياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع القضايا والأزمات الدولية.

ورأى أن "صمت المجتمع الدولي وعدم مبالاته تجاه التمرد الأمريكي الإسرائيلي على القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها الخاصة بالحالة في فلسطين، يعد موافقة صريحة على استبدال القانون الدولي بشريعة الغاب وعنجهية القوة كأساس للعلاقات بين الدول، ما يؤشر لانهيار المنظومة الأممية برمتها".