هاتف ذكي جديد من الشركة المالكة لـ"تيك توك"

وطن: أطلقت شركة "بايت دانس" المالكة لتطبيق "تيك توك" الشهير، هاتفها الذكي الجديد، بعد أشهر من التكهنات التي طالت الموضوع، وأطلقت عليه اسم "جيانغو برو 3" (Jianguo Pro 3).

والهاتف الجديد هو ثمرة التعاون بين "بايت دانس" وشركة الهواتف الصينية "سمارتيسان"، على أن يطلق الهاتف الجديد تحت العلامة التجارية لـ"سمارتيسان".

يشار إلى أن "بايت دانس" حصلت على مجموعة من براءات الاختراع الخاصة بـ"سمارتيسان"، ثم أضافت العديد من الميزات الجديدة إلى هاتف "Jianguo Pro 3".

وسيتمكن مستخدمو الهاتف الذكي من تشغيل تطبيق "Douyin" (النسخة الصينية من تيك توك) من خلال "مسح" الشاشة نحو الأعلى، وفق ما ذكر موقع "إنغادجيت".

كما سيكون بمقدورهم تطبيق التأثيرات و"الفلاتر" الخاصة بتيك توك، على الفيديوهات التي يتم تصويرها بالموبايل، بغض النظر عن طول المقطع المسجل.

ويُعرض هاتف Jianguo Pro 3 للبيع في الصين بسعر يبدأ من 2899 يوان (حوالي 412 دولارا). ويتمتع الهاتف بمواصفات جيدة، من بينها معالج "سناب دراغون 855" من شركة كوالكوم، وذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 غيغا بايت، مع ذاكرة تخزينية داخلية بسعة 256 غيغا بايت.

كما أنه يحتوي على 4 كاميرات، منها كاميرا بدقة 48 ميغا بكسل.