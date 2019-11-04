الأردن يعلن عودة هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي إلى الأردن قبل نهاية الأسبوع

وطن: أعلن وزير الخارجية الأردنية، أيمن الصفدي أن الأسيرة في سجون الاحتلال هبة اللبدي والأسير عبد الرحمن مرعي، سيعودان إلى الاردن قبل نهاية الأسبوع.

وقال الصفدي "عملت الحكومة على إطلاق سراحمها منذ اليوم الأول وفق تعليمات من الملك عبدالله الثاني اتخاذ كل ما يلزم من خطوات لإعادتهما سالمين مهما كلف الأمر".

وجاء الاتفاق بعد مباحثات مطولة واتصالات وتحركات مكثفة بدأتها وزارة الخارجية منذ اعتقال اللبدي ومرعي بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.

وأكد الصفدي أن الإجراءات بدأت لترتيب عودة اللبدي وعبدالرحمن إلى الاردن.