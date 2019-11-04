"ريتش فاست دايننج" توفر عشرات فرص العمل للشباب الفلسطيني تمهيداً لافتتاح فرعها في نابلس

وطن: ضمن التحضيرات لإفتتاح الفرع الجديد من سلسلة مطاعم العلامة العالمية الشهيرة "هارديز" في فلسطين، عقدت شركة ريتش فاست دايننج للوجبات السريعة (Reach Fast Dining)، إحدى شركات مجموعة ريتش القابضة، اليوم التوظيفي في جامعة النجاح الوطنية بمدينة نابلس.

يُتيح اليوم التوظيفي المجال لفئة واسعة من الشباب من محافظة نابلس بشكل خاص، بمن فيهم طلبة وخريجي الجامعات للتنافس على عشرات فرص العمل المباشرة التي يوفرها فرع هارديز في نابلس في أقسامه المختلفة، وهو الفرع الأكبر لها في فلسطين، والمُتوقع إفتتاحه قبل نهاية العام الجاري، والرابع بعد فروع رام الله، والبيرة، وبيت لحم.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة ريتش فاست دايننج، إياد أبو علي: "سعيدون بالتواجد في محافظة نابلس في هذا اليوم الذي سيفتح المجال لعشرات الشباب من الطلبة والخريجين للإنضمام إلى طاقمنا المميز في هارديز"، مضيفاً بأن رؤيتنا تقوم على دعم قطاع الشباب وإعطائهم أولوية المنافسة على فرص العمل والتشغيل، منوهاً بأن تحضيرات إفتتاح فرع نابلس شارفت على الإنتهاء، وهو الرابع ضمن سلسلة علامة هارديز في الوطن، وليرتفع عدد موظفينا إلى أكثر من 250 شخص في مختلف الأقسام والفروع. كما كشف عن أن الشركة ستعزز تواجدها بإفتتاح فروع جديدة في أربع مدن أخرى في العام المقبل ضمن خططها للتوسع والتفرع.

يُشار إلى أن شركة ريتش فاست دايننج (Reach Fast Dining)، إحدى شركات مجموعة ريتش القابضة، والشركة الفلسطينية الرائدة في قطاع المطاعم والوجبات السريعة، والحاصلة على الوكالة العالمية والحصرية لسلسلة مطاعم هارديز في فلسطين، والتي تم إفتتاح المطعم الأول لها في فلسطين في العام 2017 في مدينة البيرة، البالوع.

يذكر بأن "ريتش القابضة" التي تأسست في العام 2011 في فلسطين، تتخذ من مدينة رام الله مقراً رئيسياً لها، ولها فروع في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية، وتتركز استثماراتها في قطاعات الصناعة بما فيها الحجر والرخام، وتجارة التجزئة والخدمات، والضيافة، والتعليم.