نقابة القضاة التونسيين تستنكر ملاحقة القاضي أحمد الأشقر على خلفية حرية الرأي والتعبير

وطن: أصدرت نقابة القضاة التونسيين اليوم الأثنين بياناً استنكرت فيه ملاحقة القاضي، أحمد الأشقر، رئيس الاتحاد العربي للقضاة على خلفية حرية الرأي والتعبير بمناسبة مقالته المنشورة على موقع وكالة وطن، وأكدت على دعهما مساندتها للقاضي الأشقر إيمانا منها بأن ما كتبه لا يشكل بأي شكل من الأشكال خروجا عن حياده أو استقلاليته ولا ثلبا ولا نيلا من أي جهة كانت بل على الخلاف فإن ما دوّنه صلب المقالة يعتبر مرجعا حقوقيا لرجل قانون وقاض حر شريف، وقد وجاء في بيان نقابة القضاة التونسيين ما يلي:

إن نقابة القضاة التونسيين ، وعلى إثر ورود خبر ملاحقة رئيس الاتحاد العربي للقضاة الدكتور القاضي أحمد الأشقر على خلفية مقالة كتبها دفاعا عن حقوق الإنسان الفلسطيني في مواجهة انتهاكات حقوق الانسان، وانتصارا لقضية شعبه الفلسطيني ، يهمها أن تبين ما يلي:

1- تأكيدها على أن حرية التعبير كحق أساسي من حقوق الإنسان بموجب المادة رقم 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وجلّ المواثيق الدولية على غرار العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تُعتبر جزءا أساسيا من الديمقراطية التي من خلالها يمكن للمواطنين كافة وعلى حد السواء تداول أفكارهم وقناعاتهم ، فهي بهذا المنظور تشكل دعامة تقوم عليها مختلف الحقوق والحريات المدنية في المجتمعات.

2- استنكارها الشديد لإجراء الإحالة على مجلس التأديب بسبب مقالة حقوقية الأمر الذي يشكل اعتداء صارخا على حق القضاة في التعبير عن رأيهم وفي الدفاع عن المبادئ العادلة وإعلاء مفهوم حقوق الإنسان وتقييدا خطيرا للحق في التعبير المكفول بمقتضى الدساتير والاتفاقيات الدولية.

3- مساندتها المطلقة لرئيس الإتحاد العربي للقضاة القاضي أحمد الأشقر ودعمها الكامل له إيمانا منها بأن ما كتبه لا يشكل بأي شكل من الأشكال خروجا عن حياده أو استقلاليته ولا ثلبا ولا نيلا من أي جهة كانت بل على الخلاف فإن ما دوّنه صلب المقالة يعتبر مرجعا حقوقيا لرجل قانون وقاض حر شريف.

4- استهجانها واقعة محاكمة الكلمة الحرة في دولة سلاحها الكلمة الحرة القوية وتشدد أن القضاة هم أولا وأخيرا مواطنون يمارسون حرية التعبير طبق الضمانات القانونية والضوابط الدستورية سيما وأن رئيس الاتحاد سبق وأن تم نقله على تعسفياً على خلفية قراره بعدم تطبيق اتفاقية أوسلو وجواز محاكمة الاسرائليين أمام المحاكم الفلسطينية وقراره بحق الشعب الفلسطيني في المقاومة المشروعة الأمر الذي يؤشر إلى استمرار سياسة العقاب والهرسلة.