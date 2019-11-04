انتربول فلسطين يتسلم مطلوبا للنيابة العامة من الاردن

وطن: تسلم المكتب الوطني للانتربول في دولة فلسطين، من الانتربول في الاردن، مساء الاثنين، مطلوبا فارا من وجه العدالة، وصادرة بحقه مذكرة قبض من النائب العام الفلسطيني.

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بأنه وفي اطار متابعة القضايا المسجلة بحق مواطنين لاذوا بالفرار خارج فلسطين بعد ارتكابهم جرائم، فقد تم استصدار تعميم دولي بحق أحد المواطنين الصادرة بحقه مذكرة القاء قبض من النائب العام، بقضايا مالية، وتبين انه موجود بالاردن، وتم القبض عليه وتسليمه من قبل القنوات الرسمية بين البلدين.

واكد ارزيقات بانه تم توقيفه لحين استكمال الاجراءات القانونية بحقه.

ووجه ارزيقات تحذيرا لكل الفارين خارج البلاد بضرورة العودة وتسليم انفسهم لتسوية اوضاعهم.