"ميمعة في البلد".. من التراشق بين الوزراء أمس إلى سجال بين القضاة اليوم

وطن: أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي، حلبة لتبادل الاتهامات والتراشق الإعلامي بين المسؤولين في الساحة الفلسطينية، فبعد الاتهامات المتبادلة والتراشق الإعلامي أمس، بين رئيس الوزراء السابق رامي الحمدالله، ووزير الشؤون الاجتماعية في حكومته شوقي العيسة، جاءت اليوم قضية إحالة القاضي أحمد الأشقر لدائرة التفتيش القضائي على خلفية مقال كتبه على وطن، فبدأ قضاة سابقون بتوجيه الاتهامات لمجلس القضاء الأعلى الانتقالي، وبعضهم وصف "الآخرين" بأنهم "حشرات".

فقد اتهم القاضي السابق في المحكمة العليا عزت الراميني، بعض القضاة بالتآمر مع وزارة الداخلية لتجميد نادي القضاة، وعدم الاعتراف بنتائج انتخاباته التي فاز بها أعضاء الهيئة الإدارية السابقة، بهدف تمرير تعيين مجلس القضاء الأعلى الانتقالي للحيلولة دون سماع صوت مؤسسة القضاة وحامية حقوقهم.

كما اتهم بعض القضاة بالتآمر مع السلطة التنفيذية للفوز بعضوية مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، بدلا من القضاة الذين تمت إحالتهم للتقاعد.

وكتب الراميني على صفحته في "فيسبوك": كان لي شرف تأسيس نادي القضاة منذ تشكيل اللجنة التحضيرية الاولى، وكنت نائبا للرئيس فيها لعدة دورات واخذ النادي يحفر مجراه ببطء، الى ان جرت الانتخابات الاخيرة قبل القرار بقانون رقم 27 لسنة 2019، والتي لم تعترف فيها وزارة الداخلية وابقت النتائج في الادراج والتي فزنا بها بكامل اعضاء الهيئة الادارية برئاسة الاستاذ اسامة الكيلاني، وحسب متطلبات وزارة الداخلية من حيث العضوية الا ان اصرار وزارة الداخلية بحفظ النتائج بادراجها كانت لتمرير تعين المجلس الانتقالي حتى يحولوا دون سماع صوت مؤسسة القضاة وحامية حياضهم وحقوقهم.

وأضاف الراميني: ما جرى بعد ذلك من احالتنا على التقاعد خلافا للقانون لازاحه العقبة الكأداء امام تآمرهم على السلطه القضائية برمتها وقد نجحوا واعوانهم من القضاة بذلك، حيث اعتكف ذوو الاصوات العالية ممن تآمر منهم وتواطئ مع السلطه التنفيذية وكوفئ البعض بعضوية المجلس الانتقالي مقابل موت سريري لنادي القضاة المجمد في ادراج ودهاليز وزارة الداخلية حتى اللحظة، دون بواكي، ليبقى القضاة دون سند يقيهم من شرور من باعوا استقلالهم وحنثوا بيمين القاضي لارضاء اسيادهم، وما جرى مع رئيس اتحاد القضاة العرب الدكتور القاضي احمد الاشقر نموذجا صارخا سيبقيهم عراة حتى دون ورقة التوت وستكون محاكمته محاكمة لزيفهم كادوات باعت نفسها والمبادئ الدستورية بابخس الاثمان.

وقد علق النائب العام السابق، والقاضي السابق في المحكمة العليا احمد المغني، على منشور القاضي الراميني وصف فيه البعض بأنهم حشرات.

وعلّق المغني، قائلاً: عندما تغيب الأسود قسرا عن مواقع القتال والدفاع عن الجميع تتسلق الزواحف و الحشرات التى لم تذكر يوما في اي موقع لتحل محل الأسود ولكن هيهأت ان تصل مخالب ارجل الأسود تلك الحشرات.

والسؤال هنا، كيف يصف قاضٍ خصومه (القضاة) بالزواحف والحشرات؟

فالقضاة هم حماة الحقوق وحماة الحريات، وعليهم تقع هذه المسؤولية، وفي مقدمتها مسؤولية التعامل مع الناس على انهم متساوون امام القانون، ولا يوجد بينهم اي تمييز، وحماية حقوقهم تأتي من حماية كرامتهم الإنسانية.

السؤال الذي يثور هنا كيف يمكن لشخص تبوأ سابقاً منصب قاضي محكمة عليا، ونائب عام ان يقدم نفسه حاميا للحقوق والحريات والكرامة البشرية وهو ينظر الى البشر كحيوانات ويصنف بعضها اسودا والبعض الآخر زواحف وحشرات، انها اخطر من وصف الناس بسادة وعبيد، وهذا وصف لا يليق أن يخرج من قاض.

إن صدور مثل هذا التعليق المنسوب للقاضي احمد المغني، يحتوي على مس بالكرامة البشرية، وهو موقف يتطلب شجاعة الإعتذار عنه.. قد يختلف البشر في ارائهم لكن ليس من حقهم تجريد الجهة التي تختلف معها من انسانيتها، والتعامل معها كحيوانات.

كما كتب القاضي السابق في المحكمة العليا اسامة الكيلاني،على صفحته في "فيسبوك"، إن "احالة الصديق والزميل د. احمد الاشقر على مجلس تاديبي لمعاقبته بسبب حرية الرأي على خلفية انتقاده للحكومة السابقة من قبل رئيس المجلس الانتقالي عيسى ابو شرار؛ هي الجريمة التي يعاقب عليها القانون ولا يعاقب عليها القاضي الانسان الفذ د. احمد الاشقر عضو مجلس ادارة جمعية نادي القضاة المعروف بشجاعته واقدامه في الدفاع عن الحقوق والحريات والدفاع عن استقلال القضاة والكلمة الحرة والذي شرف السلطة القضائية الفلسطينية باختياره من بين كل القضاة العرب رئيسا للاتحاد العربي للقضاة وشرف بهذا الاختيار كل المجالس القضائية السابقة والمجلس الانتقالي الحالي الذي هو من جاء خلافا للقانون والذي دابه هو ورئيسه قمع القضاة وتكميم افواههم".

وأضاف الكيلاني: على المجلس الانتقالي ورئيسه الاستقالة بسبب هذا الانتهاك الصارخ والمخالف للمادة ١٠ من القانون الاساسي الفلسطيني الذي يجب ان يكون هذا الانتقالى الذي جاء للاصلاح المزعوم اول المدافعين عنه.

وتابع: القاضي د. احمد الاشقر، يتشرف القضاء الفلسطيني بانك احد قضاته لست وحدك في المواجهة، كلنا د.احمد الاشقر....

لقد كان القضاة الحاليون أو الذين أحيلوا للتقاعد، يطالبون بالحفاظ على هيبة القضاء وسمتعه، لكن ما نراه من تراشق إعلامي ما هو إلا إحدى الطلقات التي تصيب هيبة واستقلال وسمعة القضاء في مقتل.