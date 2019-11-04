نقابة الصحفيين تحذر: سنتخذ إجراءات صارمة ضد أي صحفي سيلبّي دعوة الإدارة الأمريكية

وطن: وجهت نقابة الصحفيين الفلسطينيين في بيان صحفي أصدرته مساء يوم الاثنين، تحذيراً إلى بعض الصحفيين، والصحفيات بشأن إمكانية تلبيتهم لدعوة الإدارة الأمريكية.

وقالت: "بعض الصحفيين والصحفيات ممن تم دعوتهم من قبل الإدارة الأميركية واعتذروا، أبلغوا النقابة أن عدد من الصحفيين والصحفيات من غزة والضفة سيكون سفرهم خلال الأيام أو الساعات القادمة، ولم يلتزموا بقرار النقابة أو اعتبروا أن القرار غير جدي".

وأوضحت أن النقابه جادة جدا باتخاذ خطوات غير مسبوقه وإجراءات صارمه اقلها نشر أسماء المؤسسات الإعلامية التي رشحت بعض صحفييها، وطردهم من النقابة ونشر اسماءهم بقائمة سوداء هم ومؤسساتهم.

وتابعت: "كما ستتخذ النقابة قرارات تتناسب مع عملهم الأسود ضد أقدس مكان على وجه الأرض عاصمتنا الأبدية القدس سيدة المدن، ودرة تاجها جوهر قضيتنا الوطنية وجوهر الصراع مع جيش الاحتلال".

وأكدت نقابة الصحفيين أن التواطؤ مع الاحتلال وادارة ترامب والتواطؤ ضد القدس جريمة، وسيتم الاعلان عن قرارات النقابة مجرد التأكد من سفر أي أحد إلى هذه الدعوة المشبوهة في محتواها، وموعدها وتحديها لإرادة شعبنا ولارادة النقابة.