مقتل شابين عربيين في جريمة قتل مزدوجة بالنقب المحتل

وطن: عُثر على جثتي الشابين جلال شحدة أبو طه، ومحمد هشام أبو طه، مساء اليوم الإثنين، في العشرينيات من عمريهما، داخل سيارة في مدخل قرية تل السبع في النقب المحتل.

وأفادت مصادر من الداخل المحتل، عن إصابة ثلاثة شبّان في جريمة إطلاق نار، أدت إلى مقتل اثنين منهما على الفور، وإصابة الثالث.

ووقعت مناوشات مع الشرطة الاحتلال في موقع الجريمة المزدوجة، تخللها تكسير سيارة إسعاف بالحجارة في تل السبع، ليقوم أحد عناصر الشرطة بإشهار سلاحه الناري.

وبهذه الجريمة المزدوجة، يبلغ عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي، منذ مطلع العام الحالي، 81 قتيلا.